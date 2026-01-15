Спаси София скочи на Терзиев: План за боклука в София няма

"Спаси София" обвиниха кмета Васил Терзиев, че продължава да няма план за излизане от кризата с боклука в София. Те излязоха с позиция след брифинга на Терзиев.

"И след днешното изслушване на кмета Терзиев стана ясно, че план за справяне с кризата с боклука няма. На въпрос "Какъв е планът?", кметът отговори с "Хубав е". На въпрос "Титан мафия ли е", кметът отговори "Докажете го"...

Заявихме, че кметът може да разчита на нашата подкрепа за справяне с кризата, но тя не се изразява в търпеливо мълчание, докато той всяка седмица обяснява, че „следващата седмица” всичко ще се оправи. Ще го подкрепим за всичко, което поиска, стига да поеме отговорност и да управлява - с ясен план и с прозрачността, за която говорихме заедно преди изборите", заявиха от формацията.

"Трябва на всички да е ясно - каквото Васил Терзиев поиска от Столичния общински съвет, ще му бъде дадено, защото няма партия, която ще си подпише смъртната присъда, принуждавайки софиянци да живеят заринати в боклуци, но кметът отказа да направи такива. Всички конкретни стъпки, които бяха предприети до момента, дойдоха или заради наши доклади, или след нашето изрично настояване: Деветте милиона за нова техника за "Софекострой", закупуването на 12 камиона за засегнатите от кризата райони, създаването на БКС в район "Подуяне", мерките за компенсиране на гражданите, чиито улици са заринати с боклуци", допълват от Спаси София.