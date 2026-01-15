Нинова към Слави Трифонов: Вече сме на две различни планети

Лидерът на “Непокорна България” използва Фейсбук, за да се обърне към Слави Трифонов, заявявайки, че вече не са на двата бряга на една река, а на две различни планети.

“Вие, които щяхте да изчегъртвате Борисов и Пеевски, вчера им спасявате охраната. Падението ви е умопомрачително”, обърна се Нинова към лидера на ИТН и припомни как през 2021 година е поканила “Има такъв народ” на “общ фронт за честни избори срещу ГЕРБ и Борисов”.

“Слави отказа с думите: " Г- жо Нинова с вас сме на двата бряга на една река." Още тогава разбрах, че ИТН ще се окажат една голяма измама. Не мога да повярвам колко много хора се излъгаха в "новия месия". През цялото това време, аз никого не предадох и не продадох. И съм горда, че 10 години непреклонно и непокорно стоя на един и същи бряг срещу това гнусно задкулисие и лицемерие”, каза още бившият лидер на БСП.

Нинова добави, че времето ще покаже истината, а народът да не вярва на “месии с красиви обещания, които вече са ви лъгали, а на хора, доказали се - с принципи и характер”.