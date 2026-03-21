10 милиона риала - Иран пусна банкнота с най-високата номинална стойност досега

Техеран пуска нова банкнота от 10 милиона риала, най-високата номинална стойност досега, тъй като властите се стремят да контролират нарастващата инфлация и да отговорят на търсенето на твърда валута по време на войната срещу САЩ и Израел, съобщи "Файненшъл таймс".

Тази седмица банките започнаха да разпространяват новата банкнота, която е на стойност около 7 долара, тъй като иранците се редяха на дълги опашки пред банкоматите, за да теглят валута, поради опасения, че електронните системи може да се сринат. Много от банкоматите бързо бяха изпразнени.

На лицевата страна на новата розова банкнота е джамията Джаме в Язд от 9-ти век, а на гърба е цитадела Бам, която е на 2500 години. Тази банкнота сега е с най-висока номинална стойност в обращение, изпреварвайки банкнотата от 5 милиона риала, въведена в началото на февруари.

Централната банка на Иран заяви, че мярката е взета, "за да се гарантира обществен достъп до пари в брой", добавяйки, че електронните системи, включително дебитни карти, мобилно и интернет банкиране, ще продължат да служат като основни платформи за финансови транзакции. Въпреки уверенията на правителството за непрекъснато предлагане на пари в брой след избухването на войната обаче банките предоставят ограничена валута на клиенти, които искат да теглят средства.

Новата парична единица е поредният индикатор за това как иранската икономика страда, докато войната навлиза в четвъртата си седмица, коментира "Файненшъл таймс", цитиран от БНР. САЩ и Израел атакуват инфраструктура, потърпевша стана и голяма банка, което допълнително засилва напрежението върху бизнеса, който вече е засегнат от постоянните бомбардировки и неопределеното затваряне на въздушното пространство на Иран. Вносните стоки станаха по-скъпи, тъй като търговските пътища са затворени.