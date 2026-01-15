Столичани възмутени: Европейска столица, а тъне в боклук

Повече от три месеца продължава кризата с боклука в София. По тази причини кметът на София Васил Терзиев беше изслушан днес от Столичния общински съвет. Столичният кмет обеща проблемът да бъде решен и оказа помощ от държавата за справяне със ситуацията.

Последва остра критика от страна на опозицията.

Столичани обаче са категорични: "Не може една европейска столица да тъне в боклук”.

Критична ситуация в столичните квартали

"Общината почти нищо не предприема като мерки. Живеем в боклук. И не е само тук, на другите улици е същото. Когато извозват контейнери, на нашата улица се пропускат, което е нечестно", "Не е нормално. Има вируси, разнасят, вятър духа, неприятно е", коментираха хората пред Bulgaria ON AIR.

Кметът Васил Терзиев обеща, че проблемът ще бъде решен, а кризата с боклука е преувеличена, за да се използва с цел предизборна кампания. "Ще се справим. В 19 от 24 района в София проблеми с боклука няма", подчерта той.

Опозиционните партии в местния парламент обаче за пореден път го разкритикуваха за случващото се в столицата. "Не знам как успява да съчетава ролята на жертва и борец", коментира общинският съветник Ваня Григорова.

Терзиев призова темата с боклука да не се преекспонира и политизира.

"Явно планът е бил да се заобиколи планът, обществените поръчки", коментира Антон Хекимян от ГЕРБ-СДС.

Общинските съветници призоваха за прозрачност при провеждането на предстоящите обществени поръчки и следващото сключване на договори и анекси към тях.

Вижте повече в репортажа на Благовест Илиев на Bulgaria ON AIR.