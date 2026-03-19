Арестуваха 10 дилъри на „бонзай“ и фентанил в „Столипиново“

Арестуваха 10 души за държане и разпространение на „бонзай“ и фентанил в пловдивския квартал „Столипиново“. По случаите са образувани три досъдебни производства, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив ст. комисар Васил Костадинов.

Те са задържани при специализирана полицейска операция във връзка с предстоящите парламентарни избори на 19 април, която ще продължи до края на деня.

Намерен е списък на територията на Районно управление – Карлово, чието съдържание тепърва ще се установи. Работи се и по евентуална съпричастност на списъка с престъпления, свързани с изборния процес, каза Костадинов.

По думите му, има покачване на цената за глас, а кръгът от лица, които се свързват с евентуални изборни престъпления, се разширява. Ст. комисар Костадинов не се ангажира с конкретна стойност, но посочи, че са близки с тези от 2024 г., когато един глас се е продавал за 50 лева. При търговията с гласове се търсят хора с нисък социален статус, на които се предлагат както парични средства, така и различни социални придобивки, каза директорът на ОД на МВР – Пловдив.

Костадинов коментира, че има връзка между търговията с гласове и разпространението на наркотици. По думите му, при продажбата на наркотици се генерират големи суми пари, а разпространяващите и употребяващите са активни участници в изборните престъпления.