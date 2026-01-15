Проверка ще покаже дали срутилият се навес е законен

Отдел "Контрол на строителството" на столичния район "Красна поляна" започва проверка дали за срутилият се днес дървен навес на автокъща в София има разрешително за строеж, съобщи пред инж. Румен Полимеров от отдела.

"Днес и вчера са го правили и е паднало поради некомпетентна изработка. Отделно сега правим проверка за строителни книжа. То се вижда как е направено паянтово. Това е шеста категория строеж. Господинът, който го изпълнява, не знае това. За съжаление строителството в района, не само в района, незаконното строителство е 90% от масовото строителство. Начинът, по който е изпълнен строежът, е предвещавал да се случи това нещо”, каза пред БНР инж. Полимеров.

При срутването загина един работник, а двама бяха ранени бяха откарани в столични болници.