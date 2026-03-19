US пратеник се срещна с Лукашенко, настоява за освобождаването на политзатворници

Пратеникът на САЩ Джон Коул се срещна с беларуския лидер Александър Лукашенко в Минск, докато Вашингтон настоява за освобождаването на стотици политически затворници в съюзническата с Русия страна.

Авторитарната държава освободи десетки затворници през последните месеци, до голяма степен благодарение на усилията на САЩ, съобщават AFP и Euronews.

Президентът Доналд Тръмп се стреми към сближаване с Минск, откакто встъпи в длъжност миналата година, като облекчи санкциите срещу страната и я приветства в своята организация Съвет на мира.

В беларуските затвори има над 1100 политически затворници, много от които са арестувани след оспорвани избори през 2020 г., които предизвикаха широко разпространени протести, според центъра за правата на човека "Вясна“.

Сред най-известните освобождавания през последните месеци бяха лидерката на беларуските улични протести Мария Колесникова и носителят на Нобелова награда Алес Беляцки, както и дисидентският активист Никола Статкевич.

Беларуските държавни медии публикуваха видеоклип, показващ как Лукашенко поздравява и прегръща Коул в правителствена сграда в Минск.

"Обсъждаме двустранните си отношения, вариращи от възобновяването на нормалните операции на посолствата до освобождаването на така наречените политически затворници. Въпреки че нямаме такова обозначение“, каза Лукашенко, цитиран от беларуските държавни медии преди срещата.

Миналия септември Беларус освободи десетки политически затворници в рамките на споразумение със САЩ, в замяна на облекчаване на някои санкции.