IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 107

US пратеник се срещна с Лукашенко, настоява за освобождаването на политзатворници

В беларуските затвори има над 1100 политически затворници

19.03.2026 | 19:05 ч.
Reuters

Reuters

Пратеникът на САЩ Джон Коул се срещна с беларуския лидер Александър Лукашенко в Минск, докато Вашингтон настоява за освобождаването на стотици политически затворници в съюзническата с Русия страна.

Авторитарната държава освободи десетки затворници през последните месеци, до голяма степен благодарение на усилията на САЩ, съобщават AFP и Euronews.

Президентът Доналд Тръмп се стреми към сближаване с Минск, откакто встъпи в длъжност миналата година, като облекчи санкциите срещу страната и я приветства в своята организация Съвет на мира.

В беларуските затвори има над 1100 политически затворници, много от които са арестувани след оспорвани избори през 2020 г., които предизвикаха широко разпространени протести, според центъра за правата на човека "Вясна“.

Сред най-известните освобождавания през последните месеци бяха лидерката на беларуските улични протести Мария Колесникова и носителят на Нобелова награда Алес Беляцки, както и дисидентският активист Никола Статкевич.

Беларуските държавни медии публикуваха видеоклип, показващ как Лукашенко поздравява и прегръща Коул в правителствена сграда в Минск.

"Обсъждаме двустранните си отношения, вариращи от възобновяването на нормалните операции на посолствата до освобождаването на така наречените политически затворници. Въпреки че нямаме такова обозначение“, каза Лукашенко, цитиран от беларуските държавни медии преди срещата.

Миналия септември Беларус освободи десетки политически затворници в рамките на споразумение със САЩ, в замяна на облекчаване на някои санкции.

Тагове:

Беларус Александър Лукашенко политически затворници САЩ Доналд Тръмп
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem