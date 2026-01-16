Паника в Пловдив, банкомат глътна 2100 лева и не ги отчете

Репортаж на бТВ предизвика истинка лудница в Пловдив. Зрител сигнализира, че банкомат приело над 2000 лева, без да ги отчете. След молби и жалби сумата е била възстановена.

Христо Георгиев внесъл 9000 лева по фирмената си сметка през банкомат, но бил неприятно изненадан, когато на бележката сумата се оказала доста по-малка. После и

онлайн банкирането показало огромната липса

„Преди точно една седмица опитах да захраня банковата си сметка с 9000 лв. 2100 лева бяха взети от банкомата, без да бъдат отчетени , разказа потърпевшият Христо Георгиев.

Мъжът веднага подава жалба в банковия клон, където е разположен банкоматът. „В онзи момент от банката реагираха доста бързо. Попълнихме рекламация и казаха, че ще отговорят в най-кратки срокове. Но тази седмица, във вторник, опитах да получа информация, любезният тон липсваше и отговориха, че 45 дни е срокът, в който имат право да ми отговорят“, допълни мъжът.

От банката отговориха за bTV: “Делът на грешките остава изключително нисък и значителният брой трансакции се извършват безупречно. Когато възникне технически инцидент, ние го разследваме внимателно и помагаме на клиента бързо”.