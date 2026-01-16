Жертвите в пожара в кв. "Свобода" са се задушили

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов даде подробности за пожара, който тази нощ пламна в квартал “Свобода” и взе три жертви.

По думите му загиналите жени са се задушили, защото са се евакуирали сами, преди да пристигнат от пожарната, каза на брифинг директорът на СДВР.

Според него проблемът не е бил в електрическата мрежа на блока, а в зарядно устройство, включено в нея. Гл. комисар Николов допълни, че жертвите са майка на 74 години и двете ѝ дъщери - на 51 и 46 години.

Пожарът е тръгнал от апартамент на втория етаж. Сигналът е подаден в 03:05 часа след полунощ.

Освен загиналите, пострадал при пожара мъж е транспортиран в “Пирогов”, където е на инхалации и с тежки изгаряния.