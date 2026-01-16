IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

Жертвите в пожара в кв. "Свобода" са се задушили

Според директора на СДВР проблемът е бил в зарядното устройство

16.01.2026 | 11:47 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов даде подробности за пожара, който тази нощ пламна в квартал “Свобода” и взе три жертви.

По думите му загиналите жени са се задушили, защото са се евакуирали сами, преди да пристигнат от пожарната, каза на брифинг директорът на СДВР.

Според него проблемът не е бил в електрическата мрежа на блока, а в зарядно устройство, включено в нея. Гл. комисар Николов допълни, че жертвите са майка на 74 години и двете ѝ дъщери - на 51 и 46 години. 

Свързани статии

Пожарът е тръгнал от апартамент на втория етаж. Сигналът е подаден в 03:05 часа след полунощ.

Освен загиналите, пострадал при пожара мъж е транспортиран в “Пирогов”, където е на инхалации и с тежки изгаряния.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

СДВР гл. ком. Любомир Николов пожар ж.к. Свобода София загинали зарядни устрийства
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem