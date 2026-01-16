Огнен ад: Майка с двете й деца загинаха при пожар в София

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви. Това потвърдиха от МВР. Един човек е настанен в болница с изгаряния.
Огънят е избухнал в петък около 3:00 часа сутринта. По първоначална информация пламъците са тръгнали от зарядно устройство. Жертвите са майка и двете й дъщери.
Започнала е евакуация на живеещите. Заради сериозно обгазяване на стълбището обаче евакуацията е била прекратена.
Пожарът е овладян. Екипите на място продължават работа.
