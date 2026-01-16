IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Огнен ад: Майка с двете й деца загинаха при пожар в София

Един човек е настанен в болница с изгаряния

16.01.2026 | 06:38 ч. Обновена: 16.01.2026 | 06:41 ч.
Снимка: БГНЕС

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви. Това потвърдиха от МВР. Един човек е настанен в болница с изгаряния.

Огънят е избухнал в петък около 3:00 часа сутринта. По първоначална информация пламъците са тръгнали от зарядно устройство. Жертвите са майка и двете й дъщери.

Започнала е евакуация на живеещите. Заради сериозно обгазяване на стълбището обаче евакуацията е била прекратена.

Пожарът е овладян. Екипите на място продължават работа. 

Очаквайте подробности. 

