Плащаш в лева, връщат в евро: Могат да възникнат спорове между клиент и търговец

Казуси след въвеждането на еврото - появяват се редица проблеми с преизчисляването на обезщетения или връщане на пари по поръчки от миналата година. Създателят на платформата “Ние, потребителите” Габриела Руменова дава повече яснота в предаването “България сутрин”.

"Все още няма много сигнали, но има хипотези, които е много възможно да се случат през февруари, когато единствената валута ще е еврото. Много хора ще имат нещо, платено в левове и може да възникнат спорове между клиент и търговец", каза Руменова. Тя е категорична, че ако клиент е закупил стока в левове през януари и реши да я върне в 14-дневен срок, който е през февруари, търговецът трябва да му върне евро.

"През януари сме в месеца на най-големите намаления. Ако сме си купили нещо от януарско намаление, единични бройки и искайки да я върнем, а стоката има нова доставна цена, дори да е от същата серия, търговецът би могъл да поиска да я заменим при новата цена”, обясни експертът.

Руменова обясни, че има законова гаранция, търговецът няма право да я отмени, ако стоката е била намалена заради дефект и е било обявено предварително, тогава клиентът няма право да я върне с рекламация за този дефект”.

Тя препоръча покупките онлайн да стават през създаден профил, а не по телефона, тъй като тогава следите остават и клиентът може да е сигурен, че има как да защити правата си.

На санкции подлежат само тези търговци, които са опитали до въведат потребителя умишлено в заблуждение. Руменова посъветва като клиенти да следим цените и превалутирането като използваме поне калкулатор.

По думите ѝ е възможно да има неволни грешки от страна на търговците, тъй като се получава струпване на много етикети.

Пред Bulgaria ON AIR Руменова припомни, че до края на юни в търговските банки и Български пощи обменът на левове в евро е безплатен. Тя отправи съвет към клиентите, които от началото на годината са плащали за превалутиране, да си търсят правата: "Ако са им взети такива такси, да си проверят дали са им възстановени събраните суми, да подадат жалба към банката".

