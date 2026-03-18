УЗФ и СБУ организират 6-та национална научно-приложна конференция за повишаване на квалификацията на учителите

Университетът по застраховане и финанси (УЗФ) и Синдикатът на българските учители (СБУ) организират съвместно 6-та национална научно-приложна конференция на тема „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи“.

Форумът ще се проведе на 26 март 2026 г. от 10:00 часа в аулата на УЗФ, на адрес гр. София, ул. „Гусла“ №1. Конференцията се организира под патронажа на д.ик.н Янка Такева, председател на СБУ.

Целта на конференцията е да се състои открита експертна дискусия по въпросите на продължаващата квалификация на учителите и съвременните тенденции в учебното съдържание в средното образование през погледа на висшето образование.

В първия панел ще бъдат представени политиките на МОН за стратегическо развитие на квалификацията и кариерното развитие на учителите, състоянието на квалификацията на учителите, съществуващите проблеми, предлаганите решения и перспективите през 2026 г. В него основни доклади ще изнесат експерти от МОН, д.ик.н Янка Такева, председател на СБУ и Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Във фокуса на втория панел ще бъдат съвременните тенденции в редица изучавани дисциплини и научни направления. Акцент на конференцията ще бъде темата за използването на изкуствен интелект в класната стая. Темата ще бъде представена от доц. д-р Даниела Караангова, доц. д-р Пламен Иванов и д-р Николай Лазаров, УЗФ.

Сред останалите теми на форума ще бъдат игровизацията като инструмент за повишаване на мотивацията и ефективността в обучението по икономика, бизнес и предприемачество; учителят като лидер: работа извън зоната на комфорт в съвременното образование; образованието между традицията и бъдещето: как да подготвяме учениците за професиите на утрешния ден? Темите ще бъдат представени от доц. д.н. Едуард Маринов, гл. ас. д-р Никола Димитров и ас. Юлияна Георгиева, преподаватели в УЗФ и гл. ас. д-р Елена Спасова, Нов български университет.

Доц. д-р Яна Пальова от Института за икономически изследвания към БАН ще представи Европейската рамка за мониторинг на показателите за кръгова икономика и ролята на образователната система в държавите членки.

В конференцията е предвидена и дискусия, посветена на споделяне на добри практики, в която ще вземат участие учители и директори от средните училища в цялата страна, преподаватели в УЗФ, експерти и анализатори по въпросите на образованието, представители на МОН, Синдиката на българските учители, бизнеса, академичните и научните среди.

Програмата на конференцията можете да видите на сайта на УЗФ.

Конференцията е без такса за участие, но със задължителна регистрация преди събитието. Краен срок за регистрация: 23 март 2026 г. на имейл: assistant@uzf.bg.

Медийни партньори на шестата научно-приложна конференция, посветена на темата за повишаване на квалификацията на учителите, са БТА и в. „Учителско дело“.

