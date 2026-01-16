Обвиниха пенсионери за създаване на фалшиви свидетелства за регистрация на коли

Прокурор при Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама мъже на 77 и на 65 години за подготовка за съставяне на неистински официални документи, съобщиха от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на обвиняемите М.С. и В.А. са подготвяли средства и са създавали условия за съставяне на неистински свидетелства за регистрация на превозни средства. В гараж на къща в село Лозен, обвиняемият М.С. е съхранявал холограмни стикери за изготвяне на официални документи. В лек автомобил марка „Хонда“ В.А. е съхранявал празни бланки за регистрация на МПС с холограмни стикери, като с действията си е извършил приготовление към престъпление.

На брифинг бе пояснено от шефът на СДВР Любомир Николов, че по този начин се създават т.нар. двойници на моторни превозни средства. По думите му така се прави „близнак“ на откраднат автомобил, използвайки данните на превозно средство на реален собственик, което впоследствие може да заблуди граждани.

Намерените няколко мострени неистински еврови и доларови банкноти, които са използвани за показване на клиенти, които биха купили по-голямо количество. Те са с много високо качество и са познати на полицията, каза още Николов. По неговите думи полицията няма данни за производство на фалшиви пари в столицата, но има такива, че се внасят доста висококачествени еврови банкноти от Турция, които могат да заблудят обикновените купувачи и магазинери.

По случая се води досъдебно производство. В хода на разследването са направени претърсвания на 5 адреса, от които са иззети неистински банкноти евро и долари, рецепта за приготвяне на наркотично вещество, 1 гр. амфетамин, флашка с матрица и образец на документи за регистрация на МПС, както и сума в размер на 60 000 евро.

С постановление на наблюдаващ прокурор В.А. е задържан за срок до 72 часа. Предвид чистото съдебно минало, напредналата възраст и здравословното състояние на М.С., спрямо него е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция “.Стана ясно още, че мъжете са криминално проявени, но не са осъждани.

Днес прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо В.А.

Прокурор Георги Коджаниколов заяви, че 60 000 от банковата касета се изследват дали са истински, което ще отнеме време поради обема на паричните средства.