"Виваком" обясни на какво се дължи срива на мрежата му

Нашите технически екипи работят с приоритет, пишат от компанията

27.02.2026 | 22:53 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Виваком коментира срива на услугите си, за който съобщиха граждани.

Ето какво обяви операторът: 

Поради външни ремонтни дейности, засегнали мрежовата инфраструктура на Vivacom, е възможно част от потребителите в Североизточна България да са усетили временни затруднения при използването на телекомуникационни услуги.

Нашите технически екипи работят с приоритет по пълното възстановяване на свързаността.

 Ако все още срещате проблеми, моля, рестартирайте оборудването си. Извиняваме се за неудобството и благодарим за разбирането.

