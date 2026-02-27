"Виваком" обясни на какво се дължи срива на мрежата му

Виваком коментира срива на услугите си, за който съобщиха граждани.

Ето какво обяви операторът:

Поради външни ремонтни дейности, засегнали мрежовата инфраструктура на Vivacom, е възможно част от потребителите в Североизточна България да са усетили временни затруднения при използването на телекомуникационни услуги.

Нашите технически екипи работят с приоритет по пълното възстановяване на свързаността.

Ако все още срещате проблеми, моля, рестартирайте оборудването си. Извиняваме се за неудобството и благодарим за разбирането.