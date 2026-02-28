Полша изпревари Испания по доходи на глава от населението

Доходът на глава от населението в Полша, изчислен по паритет на покупателната способност (PPP), е изпреварил този на Испания и се доближава до нивото на Обединеното кралство.

Според прогнозите на Международния валутен фонд доходът на глава от населението в Полша по PPP е около 49 650 евро за миналата година, малко над испанските около 49 465 евро. Разликата се дължи основно на по-бързия икономически растеж на Полша - около 3,6% спрямо 2,8% за Испания.

Полският премиер Доналд Туск определи данните като знак, че страната влиза в „европейския икономически елит“. Прогнозите показват, че Полша вече е достигнала около 87% от доходите на Обединеното кралство по PPP и при запазване на тенденцията може да ги настигне в следващите 5–6 години.

Икономисти отбелязват, че показателят PPP не отразява напълно реалното богатство, тъй като не отчита натрупаното имущество, структурата на разходите и социалната сигурност.

Растежът на полската икономика в момента е движен главно от потреблението

подкрепено от повишаващите се заплати и социалните трансфери.

Въпреки икономическия напредък, публичният дълг на Полша нараства. Европейската комисия прогнозира, че при запазване на текущата фискална политика държавният дълг може да надхвърли 100% от БВП до 2036 г., като икономисти предупреждават за възможно превишаване на 70% от БВП през следващите години.

Анализатори отбелязват, че Полша не е застрашена от дългова криза като тази в Гърция, но увеличаването на социалните разходи може да доведе до изтичане на капитал. Очакванията са полската икономика да нарасне с до 4,5% през тази година при увеличени инвестиции и износа. /БГНЕС