15 идеи за вечеря под 400 калории

Когато чуете „под 400 калории“, може да си представите малки скромни салати или скучни варени броколи – но това изобщо не трябва да е реалността. С правилни замени на съставките, разумни порции и съсредоточаване върху хранително плътни продукти, вечерята под 400 калории може да бъде ароматна, засищаща и напълно удовлетворяваща – никой не бива да става от масата гладен. Нискокалоричните ястия могат да помогнат за контрол на теглото или балансирано хранене, като същевременно осигуряват достатъчно протеин, фибри и вкус.

Една добра нискокалорична вечеря съчетава чист протеин, много зеленчуци и умерено количество сложни въглехидрати или полезни мазнини. Чистите протеини като пилешко, риба, скариди или бобови култури помагат да се контролира гладът, докато зеленчуците и богатите на фибри зърнени храни добавят обем без излишни калории. Представете си ястия като печено пилешко с лимон и чесън с аспержи, спагети от тиквички с песто и чери домати или плътна зеленчукова супа с леща – всяко от тях е под или около 400 калории, но се усеща като истинска, пълноценна вечеря.

Тук ще откриете 15 рецепти за вечеря, всяка с приблизително 300–400 калории на порция. Те са практични, засищащи и достатъчно лесни за приготвяне в делничните дни.

1. Пиле с лимон, чесън и печени броколи

Около 380 калории

Съставки (1 порция):

120 г пилешко филе без кожа

2 чаши броколи, накъсани на розички

1 ч. л. зехтин

2 скилидки чесън, нарязани

Сокът от ½ лимон

Сол и черен пипер

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната на 200 градуса.

Овкусете пилешкото със сол, пипер, чесън и лимонов сок.

Смесете броколите със зехтина и ги разпределете в тава.

Поставете пилешкото до тях и печете 20–25 минути до готовност.

