Инж. Лишков: Човечеството е било по-снизходително с природата

Изследователят инж. Иван Лишков гостува в предаването “Операция История”, където каза, че най-богатата земя, като плодове и дадености и създадена от природата, е Златията в Северозападна България. Изследователят потърси отговор на въпроса първобитни ли са били наистина първобитните хора.

"Нормалното състояние на човечеството всеки казва, че е война. Но ние имаме периоди назад във времето, когато човечеството е било много по-синхронизирано с природата, но и със себе си”, каза инж. Лишков пред Bulgaria ON AIR.

“И в същото време имаме общества, при които не е било основното да надделяват над другите, над природата, над животни, над други човешки популации. Те са цивилизовали тази околна среда и в същото време не са имали тези проблеми на избивания, кръвни олтари и т.н", разказа още изследователят.

