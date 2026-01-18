Божанков: Не очаквам нищо от президента, риск е за европейския избор на България

Депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков коментира политическата криза, предсрочните парламентарни избори, които чукат на вратата, както и възможността Румен Радев да се включи в тях.

“Изборите са борба на живот и смърт за статуквото”, така Божанков определи предстоящия вот и предупреди, че рискът от опорочаване на изборния процес е реален, ако бъде ограничено машинното гласуване. Депутатът от ПП-ДБ заяви още, че не очаква нищо от президента Румен Радев и го определи като риск за европейския избор на България.

Божанков коментира и напрежението след като е гласувал различно от партийната линия при избора на председател на парламента при конституирането му. По думите му публичните обвинения, че е “човек на Пеевски“, го нараняват “чисто човешки“, но в професионален план не съжалява.

Според него изборът на Силви Кирилов за служебен премиер с подкрепата на “Възраждане“ би застрашил приемането на еврото.

Очакванията към президента

На въпрос какво очаква от президента, Божанков отговори: “Нищо” и добави, че Радев е на политическия терен от близо десетилетие чрез служебни кабинети и обвини държавния глава за договорa с “Боташ“, който според него струва “500 хиляди евро на ден“.

Пред bTV депутатът разкритикува и инициативата за референдум за еврото, заявявайки, че президентът е знаел, че е противоконституционен. По думите му Радев е “крайно геополитически позициониран“ и не вижда сигнал за “завой“, който да го направи приемлив за демократичната общност.

Божанков заяви, че в условията на предстоящи избори ключов въпрос е кой ще оглави служебното правителство, особено ако отпадне машинният вот. Според него единствената реална възможност за по-независим служебен премиер е Андрей Гюров.

Божанков определи като безпрецедентна реакцията на европейски институции, които са видели “политическа атака“ срещу Гюров, и припомни, че Европейската централна банка е изразила позиция по темата.

Депутатът предупреди, че машинното гласуване се „обезсмисля“ и атакува идеите за въвеждане на нови сканиращи устройства, за които “няма нито бюджет, нито време“. По думите му връщането към смесен модел с повече хартия води до сгрешени протоколи, зачерквания и съмнения в изборните резултати.

“Конституционният съд за първи път касира частично избори. Какво повече ни трябва, за да кажем, че системата не работи“, заяви Божанков.