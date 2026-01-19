Автопаркът на столицата: Новите автобуси с изисквания за безопасност

Столичният автотранспорт ще закупи нови автобуси които ще отговарят на всички изисквания за безопасност, се казва в прессъобщение изпълнителният директор на дружеството Стилян Манолов във връзка с постъпили запитвания относно марките и моделите на превозните средства.

Той посочва, че няма да се закупуват автобусите, чиито снимки циркулират в медиите, а водещи при избора ще бъдат безопасността и икономическата рентабилност.

"Като изпълнителен директор няма да подпиша нито един договор, който нарушава принципите на безопасност и икономическа рентабилност по отношение на превозните средства", категоричен е Манолов.

"Столичният автобусен транспорт е жертва на системно недофинансиране и към днешна дата Дружеството не е получило гласуваните средства за подобряване на условията на труд", се казва още в съобщението. / БГНЕС