IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 16

Сръбският президент Вучич: Възможно е скоро да подам оставка

Според него 34 хиляди души са участвали в протестан а площад „Славия“

25.05.2026 | 11:19 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Сръбският президент Александър Вучич заяви снощи, че скоро може да подаде оставка, съобщава сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1 (N1).

Говорейки пред журналисти в началото на посещението си в Китай, Вучич заяви, че наближава краят на мандата му и че той ще го съкрати така, както направи някога бившият президент Борис Тадич.

„Възможно е скоро да си подам оставката“, каза Вучич, цитиран от Ен1.

Президентът на Сърбия коментира и протеста на площад „Славия“ в Белград в събота, като посочи, че подобни събирания не могат да го разтревожат сериозно, особено когато са „без ясно съдържание“, „празни“ и не особено масови, по неговите думи. Вучич каза, че организаторите на протеста носят отговорност за инцидентите след края на митинга.

Свързани статии

По думите му три служби на силите за сигурност са оценили броя на протестиращите на между 30 500 и 34 300 души, като допълни, че властите приемат по-високата оценка, макар че „прецизни данни“ показват, че протестиращите са били по-малко от 34 000 души.

Според сръбска независима организация антиправителственият протест в Белград е събрал над 180 000 души, предаде Франс прес.

Президентът Александър Вучич каза още, че неговата Сръбска прогресивна партия ще проведе митинги между 26 и 28 юни, допълвайки, че посланията към гражданите ще бъдат по-важни от броя на участниците.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Сърбия Александър Вучич оставка
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem