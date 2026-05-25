Кметът на Троян: Падналите дъждове бяха в трудно преодолим обем

Трима министри ще проверят напредъка във възстановяването на авариралия западен водопроводен клон за Севлиево. Целият град остана без вода, както и шест села в общината.

Обстановката в Троян се успокоява

"Реката влиза в леглото си, хората вече са спокойни, остават щетите, които общината да преодолява в следващите месеци. Проблем има с пешеходния мост в Дебнево, с въжения мост, който свързва части от града с махала Миревска", съобщи кметът на Троян Донка Михайлова в ефира на "България сутрин".

В общината има нормално водоснабдяване, доставката на електроенергия не е прекъсната.

Предстои описване на щетите. Местната власт ще направи всичко възможно хората да получат помощ в максимален размер.

"Нямаше причина за евакуация на хора, имахме наводнени дворове, мазета и приземни етажи, 5 сигнала има в пожарната. Хората постепенно възстановяват щетите. Намерението ни е да търсим средства от Комисията по бедствия, както законът предполага. Ако щетите трябва да бъдат погасени със средства от общинския бюдежт, това ще ни лиши от възможността да изпълним намеренията си по капиталовата програма в цялата община, където има 22 населени места", обясни Мехайлова.

Причини за наводненията

Пред Bulgaria ON AIR кметът на Троян изтъкна, че падналите дъждове са били в обем, който е трудно преодолим. Отворите на мостовете са проектирани така, че да преминава 100-годишна вълна - валежи, които се явяват веднъж на 100 г. Михайлова обясни, че има нови мостове, от които от отвора са останали само 70 см.

"За пореден път имаме повод да поставим въпрос, който е поставян и от Националното сдружение на общините - отговорност за речните легла се носи в рамките на населените места от общините, на територията извън населените места - от областните утправители. Отговорността се носи на порции, на определени места се извършват интервенции, на други - не. Областните управители нямат бюджет за тази цел, в общините средствата са ограничени и редовно не достигат, защото почистването на растителността в периметъра на речните легла се възстановява за 2-3 години, ние влагаме сериозен обем средства, който след 3 г. е неглижиран", категорична е Михайлова.

Тя призова за промяна в законодателството, която да позволи за решаване на проблемите не на парче, а цялостно. Само така могат да се предотвратят рецидивите при поройните дъждове, на които сме свидетели през последните години.