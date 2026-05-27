Братът на Ружа Игнатова: Щом институциите активно я търсят, значи не е убита ВИДЕО

Братът на изчезналата Криптокралица Ружа Игнатова – Константин Игнатов, заяви в своя личен подкаст в Ютуб, че фактът, че институциите по света продължават активни разследвания и случаят не е затворен, доказва, че сестра му не е убита. Той подложи на сериозна критика посветения на нея нов сериал "Вземи парите и бягай“, определяйки го като художествена измислица, която е твърде далеч от реалните събития и факти.

Игнатов използва интернет пространството, за да сподели детайлното си мнение за филмовата продукция и да направи важни уточнения за своето семейство. Според него създателите на съдържание масово спекулират с темата, тъй като знаят, че няма кой да ги опровергае официално.

Разминаване между киноекрана и реалността

Константин Игнатов подчертава, че сериите в "Вземи парите и бягай“ нямат документална стойност. По думите му единственото общо между главната героиня и сестра му Ружа е, че персонажът на екрана е с тъмна коса и подобно телосложение. Всички останали детайли – от имената на близките и съпруга ѝ до представените вътрешни монолози, философии и емоции – са напълно подменени от сценаристите. Братът на основателката на OneCoin изтъква, че режисьорите никога не са разговаряли лично с Ружа, поради което целият филм представлява просто една свободна версия, направена с цел да бъде по-драматична, интересна и продаваема за пазара.

Обидното представяне на родителите в Германия

Най-голямо възмущение у Константин Игнатов предизвиква начинът, по който в германския сериал са изобразени техните родители. Той споделя, че те са показани като пародия на източноевропейци – хора без никакво образование, които сякаш вчера са слезли от дървото. Игнатов е категоричен, че реалността е коренно различна, тъй като покойният им баща е бил дипломиран инженер, а майка им е работила като учителка. Той ги описва като образовани и стойностни личности, които са се трудили изключително упорито, за да осигурят добро бъдеще на децата си.

Механизмът зад създаването на градски легенди

В изказването си Игнатов разкрива, че при разговори с международни документални екипи, автори на английски подкасти и български влогъри, те директно са признавали, че ползват малкото публични факти, а всичко останало си дописват сами. Сценаристите се възползват от пълната свобода да създават гротески, тъй като са наясно, че Ружа Игнатова няма да се появи неочаквано, за да опровергае лъжите им.

Като най-ярък пример за измислица Константин посочва финала на сериала, в който героинята бива убита от китайски мафиот. Според него, ако това твърдение почиваше на истината, световните криминални институции нямаше да продължават да събират информация и да издирват най-търсената жена на планетата. За момента Ружа Игнатова запазва статута си на международно издирвано лице от правоохранителните органи, а брат ѝ остава категоричен, че докато официалното разследване продължава, версиите за смъртта ѝ са единствено забавление за публиката.