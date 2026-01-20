IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Борисов: Радев звучеше нелепо, чакаме всички в сърцето на Европа ВИДЕО

Другите нека се упражняват и вървят по утъпкания път

20.01.2026 | 17:16 ч. Обновена: 20.01.2026 | 17:20 ч. 242
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа и то в сърцето на Европа. А снощи доста нелепо звучеше и изказването на г-н Румен Радев. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, публикувано във Фейсбук профила му. Според него, когато фактите говорят и боговете мълчат. 

"Оценката за работата на правителството и на ГЕРБ за пореден път бе дадена от Европа. Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото.

Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС. Тоест за сърцето на Европа, където искат да ни заведат, а ние вече сме там!

Какво казват в сърцето на Европа, а именно Еврозоната? “Приветстваме плавния преход от лева към еврото, това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти”. Това заяви еврокомисарят по икономиката, каза Борисов.

"На кой да вярваме сега? Днес държавите от Еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които ГЕРБ направи, си заслужават, защото това носи само ползи на България!

Другите нека се упражняват и опитват, нека да вървят по отъпкания от нас път, добре дошли са в сърцето на Европа. Ние ги чакаме там", каза лидерът на ГЕРБ по повод вчерашното изказване на Радев.  

Той подчерта: "Основна цел на ГЕРБ беше България да заеме мястото си сред водещите европейски държави, там, където се взимат решенията. И компромисите, които направихме, днес те дават резултат, ясно признат от нашите европейски партньори."

Борисов Радев нелепо изказване
