Проф. Близнашки прогнозира протести, за Радев трудното предстои

Очаква се в най-кратки срокове Конституционният съд (КС) да се произнесе по депозираната оставка на президента Румен Радев.

"Проверката в КС е относно реалното съдържание на волеизявлението. Надявам се КС в най-кратки срокове да се произнесе. У нас не са разработени съкратени процедури, такива по спешност", каза пред Bulgaria ON AIR бившият служебен министър-председател проф. Георги Близнашки.

По думите му още утре може КС да се произнесе по подадената оставка на президента Радев.

Близнашки подчерта, че е задължително вицепрезидентът Илияна Йотова да положи клетва като държавен глава пред Народното събрание.

"Това е еднолична институция, ползва се с абсолютен имунитет. Може да бъде положена и пред КС при обявяването на решението. Каквото и да се направи ще бъде прецедент, това е безпрецедентен акт, няма такова нещо на европейско ниво", каза професорът.

Ролята на Радев

По думите му преди 10 г. България е избрала непознат човек за президент, а той е имал една задача - отстраняване на Бойко Борисов от политическия живот на страната.

"Нападките не спряха нито за миг, видя се, че не могат по този начин да се случат нещата. Радев си постави невъзможни цели, освен сблъсъка с олигарсите, както ги нарича. Това е спорна теза - кои са олигарсите, той неотдавна награди дълъг списък с най-влиятелните и заможни хора в България. Нещата са твърде деликтни и сложни", каза бившият служебен премиер.

Проф. Близнашки прогнозира, че забавянето на бюджета е предпоставка за нови протести.

Кои са възможните партньори на Радев?

"В България надигнаха глава най-ретроградните лица, ще ги видим в листите на Радев. Големият въпрос е по кой път ще продължи България. Само вземете тази история с хазарта - води до разложение на националните добродетели. Това е болестно състояние в нашето общество, въпросът е дали Радев ще посегне на своя близка, при която отсяда на Халкидики лятото", коментира проф. Близнашки.

Той и категоричен, че за Радев трудното предстои, защото в политиката ще му се наложи да отговаря на въпроси, които е отбягвал като президент.

"Живеем в сложно общество. Мнозина си представят, че идва генерал, който ще сложи ред, той не може да разсъждава, да убеждава. Всички приказки за преучредяване на държавата - няма да я бъде тази", убеден е Близнашки.