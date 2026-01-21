Челен удар: Джип на Столична община и „Тойота“ се блъснаха под Моста на влюбените ВИДЕО

Челна катастрофа между два автомобила – служебен джип на Столична община и автомобил „Тойота“ – стана на ключово кръстовище в София тази сутрин.

Инцидентът се е случил минути след 7.00 часа под Моста на влюбените при НДК, на булевард „България“. По първоначална информация „Тойота“ - та е преминала на червен светофар.

Служебният автомобил на общината е със смачката броня. На място има екип на полицията. За щастие няма пострадали тежко. Водачът на черната „Тойота“ е млада жена, тя също не е пострадала. По автомобила ѝ са нанесени материални щети.

На място се прави оглед и се изясняват причините за инцидента. Около 8.00 часа в района се образува задръстване заради наближаващия пиков час.

При катастрофи в София през изминалото денонощие са регистрирани две тежки и 26 леки катастрофи, има двама ранени.

От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 242, загиналите са 23-ма, а ранените 287. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат със седмина повече загинали участници в движението по пътищата през 2025 година.