Мариела Кастро: Ние сме готови за борбата, няма да заловите баща ми!

Мариела Кастро, дъщеря на бившия кубински президент Раул Кастро, заяви в петък, че баща ѝ „няма да бъде отвлечен“ след повдигането на обвинение срещу него в САЩ и определянето му като "беглец" от правосъдието.

"Ние сме готови за борбата. Никой няма да го отвлече. Мога да ви уверя в това. Нито него, нито който и да е друг", каза Мариела Кастро пред репортери след протест срещу обвинителния акт срещу бившия президент, една от най-влиятелните политически фигури на острова.

Мариела Кастро, която е член на парламента и директор на Националния център за сексуално образование (Cenesex) в Куба, каза, че семейството ѝ, "като всички кубински семейства, чака заповедта къде трябва да отиде, при всякакви обстоятелства".

Тя добави, че баща ѝ, който не е присъствал на събитието, е "много спокоен", наблюдава и се усмихва. По думите ѝ баща ѝ винаги е казвал: "Никой няма да ме залови жив. Ще ме видят да се боря".

"Тук сме готови да се борим срещу империализма", добави Мариела Кастро

Тя подчерта, че Куба е "малка, бедна страна, но с опит в борбата срещу империализма, воден от САЩ. Знаем, че докато има антиимпериалистическа революция, ще има гигантски и безмилостен враг."

Мариела Кастро участва в събитието заедно с голяма част от семейството си, включително брат си Алехандро Кастро Еспин - високопоставен военен офицер, участвал в преговори със САЩ преди десетилетие - и внукът на бившия президент Раул Кастро, Гилермо Родригес Кастро, който е действал като връзка в настоящите контакти с Вашингтон.

Хиляди хора се включиха тази сутрин в протеста срещу обвинителния акт срещу бившия кубински президент, демонстрирайки единството на Хавана пред лицето на нарастващия натиск от страна на САЩ, които наложиха петролно ембарго на острова и разшириха санкциите срещу него.

Министерството на правосъдието на САЩ официално повдигна обвинения срещу Раул Кастро в сряда за противоречивото сваляне на два самолета, принадлежащи на опозиционна организация, и смъртта на четирима членове на екипажа от кубински огън през 1996 г., когато той беше министър на Революционните въоръжени сили.

По-късно държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи Раул Кастро като "беглец" от американското правосъдие и намекна, че може да има планове той да бъде съден в страната му.

Неговият случай породи спекулации дали администрацията на американския президент Доналд Тръмп се готви да залови Кастро, както направи през януари във Венецуела с президента Николас Мадуро, който е изправен пред съд за трафик на наркотици в Съединените щати, предаде ЕFE.