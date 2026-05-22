Шок: Берое изпадна от Първа лига

Берое изпадна от Първа лига. Тимът от Стара Загора загуби с 0:2 гостуването си на Ботев Враца и от следващия сезон ще се подвизава във второто ниво на българския футбол.

Септември пък ще трябва да спечели още един мач, за да оцелее. Стоиличани направиха 1:1 у дома с вече изпадналия Добружда и ще играят бараж с втори от втора Лига. Кръг преди края мястото се заема от Янтра.

От издънката на Септември се възпозва Спартак Варна, който брагодарение на успеха с 3:0 срещу Локомотив София се спаси.

