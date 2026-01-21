IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

ИТН пита ПП-ДБ: Кой унищожи доверието в сегашните “мадуровки”?

Йорданов: Има време за машини, това е работа на служебното правителство

21.01.2026 | 10:42 ч. 24
БГНЕС

БГНЕС

От ПГ на ИТН коментираха промените в Изборния кодекс. Депутатът Александър Рашев обясни, че причината за толкова дългото заседание на правната комисия е опозицията.

"90% от изказванията от страна на опозицията, предимно от страна на "Възраждане" бяха общи приказки. Ние не проявявахме тяхната агресия и чакахме да дискутираме по същество самия законопроект", обясни Рашев.
 
"В крайна сметка приехме текстовете, ние приехме сканиращи оптични машини за сканиране на бюлетини. В този текст няма нищо страшно", каза още Рашев и допълни, че ще могат да се приложат на настоящите избори.

Председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов е на мнение, че за предстоящия вот машини могат и да се наемат. Депутатът добави, че намирането е работа на служебното правителство, което “или щяло да ги вземе, или ще саботира изборите".

Свързани статии

"Това е прекрасното на тоя тип гласуване - членовете на СИК гледат от първия ред да няма простотии", коментира депутатът, подчертавайки, че хората с машините идват с екипа си и ги инсталират.

"Купихме машини грешно", каза Йорданов във връзка с наличните машини, които нарече "мадуровки". Той подчерта, че вече е имало разговори със сегашния министър на електронното управление за въвеждането на сканиращите устройства, има и предложения от шест фирми, "така че процесът не е нулев". 

"ПП-ДБ, кой унищожи доверието в сегашните “мадуровки", попита Йорданов и добави:"Когато човек си търси повод да не свърши работа - той ще си го намери”.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ИТН Тошко Йорданов машини Изборен кодекс промени мадуровки ПП-ДБ предстоящ вот
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem