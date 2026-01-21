ИТН пита ПП-ДБ: Кой унищожи доверието в сегашните “мадуровки”?

От ПГ на ИТН коментираха промените в Изборния кодекс. Депутатът Александър Рашев обясни, че причината за толкова дългото заседание на правната комисия е опозицията.

"90% от изказванията от страна на опозицията, предимно от страна на "Възраждане" бяха общи приказки. Ние не проявявахме тяхната агресия и чакахме да дискутираме по същество самия законопроект", обясни Рашев.



"В крайна сметка приехме текстовете, ние приехме сканиращи оптични машини за сканиране на бюлетини. В този текст няма нищо страшно", каза още Рашев и допълни, че ще могат да се приложат на настоящите избори.

Председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов е на мнение, че за предстоящия вот машини могат и да се наемат. Депутатът добави, че намирането е работа на служебното правителство, което “или щяло да ги вземе, или ще саботира изборите".

"Това е прекрасното на тоя тип гласуване - членовете на СИК гледат от първия ред да няма простотии", коментира депутатът, подчертавайки, че хората с машините идват с екипа си и ги инсталират.

"Купихме машини грешно", каза Йорданов във връзка с наличните машини, които нарече "мадуровки". Той подчерта, че вече е имало разговори със сегашния министър на електронното управление за въвеждането на сканиращите устройства, има и предложения от шест фирми, "така че процесът не е нулев".

"ПП-ДБ, кой унищожи доверието в сегашните “мадуровки", попита Йорданов и добави:"Когато човек си търси повод да не свърши работа - той ще си го намери”.