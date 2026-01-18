Йорданов, ИТН: На избори винаги се явяват нови хора и партии

Председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов заяви пред БНТ, че на избори винаги се появяват нови хора и партии и това не трябва да е проблем за никого. С отговора си депутатът визира създаването на партия от страна на държавния глава Румен Радев.

“Политическият живот не е статичен и това е много хубаво. Въпросът е кой с какъв екип ще отиде и кой има повече ентусиазъм от колкото възможности”, коментира Йорданов и добави, че всеки може да участва в политическия живот.

“От друга страна, когато си бил избран за президент и си положил клетва за такъв, не си се клел, за да можеш да използваш президентската институция като трамплин към политическа кариера. Президентът Радев беше един от тези, които коментираха, че парламента трябва да подаде оставка и ако го е говорил като президент отстрани, е едно, но ако го е говорил като човек, който е искал да предизвика избори, за да се яви на тях, е друго“, допълни Йорданов.

Относно темата за служебния премиер председателят на парламентарната група на ИТН посочи, че т. нар. домова книга е "абсолютна глупост" и без нея нямаше да се говори за хипотезата, ако всички в нея откажат да бъдат служебен премиер.

“Това го направиха от ПП-ДБ, които твърдят, че са експерти в правото и искат да правят реформи“, каза още председателят на ПГ на ИТН.

По неговите думи човешкият фактор е нещо, което проваля изборите, а сканиращите машини елиминират човешкия фактор, защото не хората броят бюлетините. Също така чрез тях няма да има и невалидни бюлетини, защото ако е неправилно попълнена бюлетината, машината автоматично ще я унищожи и хората ще могат да попълнят нова.

“Изборите се печелят от политическите дебати, не от машините. С тези машини ще убедим обществото, че резултатът е такъв, какъвто е”, заяви Йорданов.