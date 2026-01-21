IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Асен Василев, ПП: Промените по тъмни доби взривяват Изборния кодекс

Най-вероятно ще се гласува само с хартиени бюлетини, добави лидерът

21.01.2026 | 15:30 ч. 13
БГНЕС

"Това, което правната комисия прие по тъмни доби, взривява Изборния кодекс”, така лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев коментира поредните промени и добави, че на предстоящите избори най-вероятно ще се гласува само с хартиени бюлетини и ни очаква “най-голямата фалшификация на избори и кражба на гласове”.

“Няма втори печат на бюлетината, няма проверка на номера на бюлетината с номера на кочана. Сканиращите устройства няма да бъдат сертифицирани. Само в 3% от секциите резултатите от тези машини ще се сверяват с контролните разписки”, обясни недостатъци на прокарваните промени в ИК лидерът на ПП.

В предаването “12+3” Василев подчерта, че има два избора - единият е ГЕРБ и ДПС, другоят е силна България в силна Европа. Има и трети вариант - “двата стола”. Според Василев българските граждани трябва да излязат и да кажат коя България им харесва.

“Част от хората, които биха гласували против Борисов и Пеевски, биха гласували за Румен Радев”, призна пред БНР Василев.

Лидерът на ПП добави, че с Радев имат различия по фундаментални въпроси, но вижда прозорец за съвместни действия по реформата в съдебната система. Василев не определи Радев като месия, защото е в политиката от девет години и има история в нея.

“Кога Радев ще каже, че мир означава Русия да се изтегли от Украйна?”, попита Василев. 

Лидерът обаче подчерта, че за първи път, на тези избори, има реален шанс ГЕРБ и ДПС да се свият под 80 места. 

Основното, което трябва да се гледа при назначаването на служебния кабинет, е кой премиер с какъв екип може да направи честни избори. Василев отказа коментар по персоналния въпрос за бъдещия служебен министър-председател.

Закриването на КПК

“Ще се заметат под килима всички събрани материали. Такъв орган трябва да има, но да е политически независим. Не съм сигурен, че ще бъде закрита. Ако се закрие и се разпилеят, покрият и изчезнат всичките материали, създаването на нов антикорупционен орган ще бъде много труден процес”, на мнение е бившият финансов министър.

