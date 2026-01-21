IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Слави: Машините ще направят изборите безапелационно почтени

Хората от ПП-ДБ са се самозабравили и губят връзка с реалността

21.01.2026 | 13:50 ч.
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Лидерът на “Има такъв народ” Слави Трифонов коментира проточилото се заседание на Првната комисия и промените в Изборния кодекс.

“Ще обърна внимание отново на фактите и на истината. Не в последния момент, а преди една година парламентарната група на “Има такъв народ“ предложи промяна на Изборния кодекс, смяна на машините, с които избираме, и премахване на мъртвите души в избирателните списъци”, каза Трифонов в пост в социалната мрежа Фейсбук.

Той е на мнение, че гласуването с машини със сканиращи устройства ще направи изборите “безапелационно почтени”. Трифонов добави, че сегашните машини са опорочени.

“Не случайно ги наричат “мадуровки“ и не може да им се има никакво доверие. И от толкова години мъртвите души в избирателните списъци променят резултатите при гласуване. Това е толкова долно. Никой не ги махна толкова много години и е крайно време това да се случи”, каза още лидерът на ИТН и добави:

“Някой от ПП-ДБ каза, че тези промени трябвало да бъдат изтеглени, защото иначе вносителите щели да се срещнат с юмрука на протеста. Тези хора от ПП-ДБ отдавна са се самозабравили и са загубили връзка с реалността. Явно някои хора се изживяват като лидери на протеста - затова говорят за юмрука на протеста и удобно премълчават факта, че заради тях голяма част от софиянци се срещат с боклука на кмета”, на мнение е Трифонов.

“Понякога ми е трудно да видя логиката на събитията. Въпреки това продължавам да вярвам, че българинът е мъдър и рано или късно истината ще възтържествува - и по отношение на юмрука, и по отношение на боклука”, каза още бившият депутат.

 

