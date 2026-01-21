Кабинетът одобри мултифондовете в допълнителното пенсионно осигуряване

Министерският съвет в оставка одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). С промените се въвежда многофондова система във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Осигурените лица ще могат да избират начина, по който се инвестират техните пенсионни спестявания, посредством управлението им в инвестиционни портфейли с различен рисков профил. В рамките на пенсионния фонд пенсионноосигурителните дружества ще създават подфондове с различен инвестиционен профил, съобразени с жизнения цикъл на осигурените лица. Гражданите ще могат да избират не само пенсионен фонд, управляван от определено пенсионноосигурително дружество, но също и подфонд с инвестиционния профил - динамичен, балансиран и консервативен, гласи още решението.

Разпределението на лицата, които не са избрали универсален пенсионен фонд и подфонд в него, ще се извършва служебно въз основа на възрастта им и при спазване на съответните нормативни условия в законопроекта, уточняват от МС.

В контекста на въвеждането на многофондовия модел се предлага замяна на механизма за гарантиране на минималната доходност от управлението на активите на универсалните и професионалните пенсионни фондове с друг показател за инвестиционните резултати, който ще се изчислява и обявява от Комисията за финансов надзор. С измененията се предлага и разширяване на видовете допустими инвестиции на фондовете с нови финансови инструменти - като инструменти на паричния пазар, акции на пазари за растеж, борсово търгувани фондове, които не са колективни инвестиционни схеми и алтернативни инвестиционни фондове на регистрационен режим. Детайлизирани са и инвестиционните ограничения в контекста на новите инвестиционни възможности и въвеждането на мултифондов модел ще бъдат завишени изискванията за кадрова обезпеченост на пенсионноосигурителните дружества във връзка с инвестиционната дейност, посочват също от МС.

С промените в КСО се предвижда плавно въвеждане на двукомпонентна такса, формирана от фиксирана част - процент върху управляваните активи, и променлива част, представляваща процент от постигнатия доход при инвестиране. Сред промените е и стъпаловидно годишно намаляване на удръжката от всяка осигурителна вноска, в рамките на 10-годишен период.

В допълнение със законопроекта се развива и уредбата на изплащането на средства при придобиване на право на пенсия от гледна точка на по-добро покритие на поеманите от пенсионноосигурителните дружества рискове, включително начинът на изчисляване на пенсиите и по-адекватна по размер актуализация на пенсионните плащания.

В началото на днешното правителствено заседание премиерът в оставка Росен Желязков коментира, че промените в КСО дават възможност за развитието на капиталовия пазар и за ръст на пенсиите. Финансовият министър в оставка Теменужка Петкова определи промените като важни.