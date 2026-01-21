IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Запрянов: Няма да изпращаме военни на учение в Гренландия

Франция иска учение на НАТО на острова

21.01.2026 | 17:07 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Не планираме участие на български военнослужещи в учение в Гренландия. Това каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов по време на изслушване по актуални въпроси в парламентарната комисия по отбрана.

Запрянов отговори на въпрос на народния представител Ивелин Първанов от парламентарната група на "Възраждане", който попита дали има вероятност български военни да участват в учението на силите на НАТО в Гренландия.

Франция иска учение на НАТО в Гренландия и е готова да съдейства за него, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на канцеларията на френския президент Еманюел Макрон.

Европа няма да се поддаде на натиск, нито на сплашване, заяви в реч в Давос Макрон, критикувайки остро заплахата на Тръмп да наложи високи мита, ако Европа „не му позволи да завземе Гренландия“.

Лидерите на НАТО предупредиха, че стратегията на Тръмп за Гренландия може да предизвика сътресения в Алианса. (БТА)

Тагове:

учение НАТО Гренландия Атанас Запрянов
