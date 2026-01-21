Запрянов: Няма да изпращаме военни на учение в Гренландия

Не планираме участие на български военнослужещи в учение в Гренландия. Това каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов по време на изслушване по актуални въпроси в парламентарната комисия по отбрана.

Запрянов отговори на въпрос на народния представител Ивелин Първанов от парламентарната група на "Възраждане", който попита дали има вероятност български военни да участват в учението на силите на НАТО в Гренландия.

Франция иска учение на НАТО в Гренландия и е готова да съдейства за него, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на канцеларията на френския президент Еманюел Макрон.

Европа няма да се поддаде на натиск, нито на сплашване, заяви в реч в Давос Макрон, критикувайки остро заплахата на Тръмп да наложи високи мита, ако Европа „не му позволи да завземе Гренландия“.

Лидерите на НАТО предупредиха, че стратегията на Тръмп за Гренландия може да предизвика сътресения в Алианса. (БТА)