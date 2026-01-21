МВнР критикува Радев: Можеше да има ясна позиция за мира в Газа

Министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев разкритикува президентът в оставка Румен Радев, че не е изразил ясна позиция по поканата му от САЩ да участва в Съвета за мир в Газа.

По-рано днес от прессекретариата на президентството съобщиха, че Радев е получил покана от американския си колега Доналд Тръмп да представлява страната ни в Съвета за мир, който цели да постигне

Ето цялата позиция на МВнР:

Министър-председателят на Република България Росен Желязков ръководи българската делегация, която участва в ежегодната среща на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. В състава на делегацията участва и министърът на външните работи на Република България Георг Георгиев.

В рамките на форума Желязков и членовете на българската делегация провеждат срещи с държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации и на водещи международни компании.

Акцент в разговорите са глобалната икономическа и геополитическа среда, въпросите на сигурността, устойчивото развитие, енергийната трансформация и утвърждаването на България като надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО.

В този контекст външният министър в оставка изрази недоумение във връзка с разпространено прессъобщение на канцеларията на държавния глава, с което на българската общественост се съобщава за получена до президента Румен Радев покана от президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп за включване в негова инициатива, обозначена като “Съвет на мира".

Поканата по официален ред е изпратена в неделя и получена в понеделник, като три дни по-късно, на фона на вече известна информация за участието на министър-председателя във форума в Давос, държавният глава избира да обяви нейното получаване, без да заяви своята позиция по съдържанието ѝ. До настоящия момент не е изразена позиция нито по инициативата за мир в Газа, нито по представяния 20-точков план, както и по други ключови въпроси от актуалния външнополитически дневен ред, заяви Георгиев.

Според него възниква основателен въпрос за причините за това въздържание от заемане на ясна позиция и поемане на институционална отговорност, особено в контекста на факта, че в рамките на деветгодишен период държавният глава не е получавал покани и не е участвал в събития на най-високо равнище във Вашингтон и в Белия дом, а днес, при отправена покана, не представя ясно своето намерение и ангажимент.

Външният министър в оставка счита, че в условията на засилена международна динамика и с оглед на предстоящите избори в България, темите от международния дневен ред изискват ясни, отговорни и категорични позиции.

“Българските граждани имат право да знаят къде се намира страната ни, какви позиции защитава, каква политика провежда и към кое ценностно и цивилизационно пространство принадлежи”, категоричен е Георгиев.