Какво се случва с Джейсън Луис - актьорът от "Сексът и градът“, който напусна доброволно Холивуд

Джейсън Луис беше елегантен модел, който имаше романс със Саманта Джоунс, изиграна от Ким Катрал, в „Сексът и градът“.

Той продължи да прави процъфтяваща актьорска кариера, участвайки в „Чародейките“, „Бевърли Хилс“, „90210“, „Д-р Хаус“, „Братя и сестри“ и „Как се запознах с майка ви“.

Но след това, преди три години, той изтри страницата си в Instagram и си взе почивка от Холивуд.

Сега звездата от „Сексът и градът“ се появява отново в ново видео.

Актьорът сподели клип в Instagram в сряда, показвайки го как се разхожда по плажа и дава на последователите си неясно обяснение защо е дошло вече време най-накрая да се появи отново.

„Замълчах“, заявява Луис. „Не защото нямах какво да кажа, а защото имах какво да правя.“

54-годишният актьор, който беше известен модел през 90-те, продължава: „Този вид творческа работа не оставя място за нищо друго, и аз се примирих с това. Това е вид работа, която трябва да намери своите хора.“

Луис не уточнява какъв е проектът, по който работи и казва, че все още го развива, но е стигнал достатъчно напред, за да почувства, че е „време да се върна и да споделя какво съм правил“.

