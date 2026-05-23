IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 58

Водната стихия засегна моста на Колю Фичето в Дряново

Паднало дърво е ударило историческото съоръжение

23.05.2026 | 18:25 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

Частично бедствено положение е обявено в община Дряново заради проливните валежи от последните часове. Водната стихия нанесе сериозни материални щети в града, като засегна включително и емблематичния мост на Колю Фичето, съобщава БГНЕС.

Паднало в резултат на пороя дърво е ударило историческото съоръжение, при което е пострадал каменният му парапет.

Свързани статии

Критична е ситуацията и в други части на населеното място. Цялата площ на спортен комплекс „Локомотив“ е под вода, а достъпът до моста към стадиона е напълно ограничен от властите. Силно компрометиран е и мостът, водещ към жп линията и улица „Поп Харитон“. 

Мостът над Дряновска река е изграден през 1861 г. от майстор Колю Фичето. Към момента това е единственият негов мост, който е останал в абсолютно оригиналния си вид до наши дни. Дължината му е 38,5 метра, а ширината на пътното платно и тротоарчетата е 5 метра.

Свързани статии

Изграден е с четири свода с различни по големина отвори, стъпили стабилно върху три масивни каменни колони. Самите мостови колони разполагат с водорези и аркирани отвори, чиято цел е именно пропускането на високите речни води при подобни бедствия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Дряново мост порой наводнение Колю Фичето
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem