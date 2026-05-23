Джартов: Нивата на реките спадат, язовир "Александър Стамболийски" е под наблюдение

Най-сериозна остава ситуацията в части от областите Габрово, Велико Търново и Ловеч

23.05.2026 | 18:07 ч. 0
БГНЕС

Обстановката в засегнатите от проливните дъждове райони постепенно се нормализира, но аварийните екипи продължават работа на терен. Това заяви директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов пред bTV.

Най-сериозна остава ситуацията в части от областите Габрово, Велико Търново и Ловеч, където продължава отводняването на мазета, приземни етажи и улици.

„Към настоящия момент все по-малко са критичните точки, на които работим. Независимо от това остава още доста да се свърши, при това че бедствието е с много голям мащаб“, обясни Джартов.

Екипите продължават работа в Севлиево, Дебелец, Килифарево, както и в селата Присово, Пчелище и Първомайци.

По думите му нивата на реките постепенно спадат, но под засилено наблюдение остава язовир „Александър Стамболийски“.

Към момента превантивно са евакуирани 24 души – шестима във Великотърновско, 16 в Габровско и двама в Ловешко. Част от хората са настанени при близки, а други – в осигурени от общините помещения.

От пожарната подчертаха, че евакуациите са извършени с превантивна цел.

„Непосредствена опасност не е имало, но се презастраховаме“, заяви Джартов.

Спасителните екипи продължават да следят внимателно метеорологичната обстановка заради очаквани нови валежи през следващите часове.

Джартов коментира и спасителната операция с 17-годишното момче, попаднало в река Янтра.

„Водата много бързо се качваше. Важното е, че операцията завърши със щастлив край“, посочи той.

От пожарната отправиха призив хората да не се приближават до опасни места, за да снимат видеа или да си правят селфита.

