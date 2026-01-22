Миков: Проектът на Радев може да приключи 130-годишната история на БСП

Бившият председател на БСП Михаил Миков коментира, че структури по места вече заявяват готовност да подкрепят бъдещата „президентска коалиция“, а партийното ръководство „няма усещане“ за процесите в организацията. Според него въпросът вече не е „опасност“, а „реално случващо се“, включително риск БСП да остане под 4% бариера на изборите.

България върви към предсрочни избори, а политическата сцена се готви за нов играч – проект, свързван с президента Румен Радев, който се очаква да се включи в надпреварата чрез коалиционна формула. На този фон бъдещето на левицата става все по-неясно.

Михаил Миков – бивш председател на 42-рото Народно събрание и бивш лидер на БСП, заяви, че евентуалното участие на Радев в изборите може да пренареди политическата карта и да доведе до исторически прелом за социалистите.

„Пълните улици на големите градове през есента показаха, че хората искат някаква промяна“, заяви Миков пред bTV и допълни, че очакванията са бъдещата формация да има по-скоро центристки характер, но ключово ще бъдат лидерската група и конкретната платформа.

По думите му е вероятно проектът да се реализира чрез коалиция, което той определи като „политическа мода“ от последните години.

Отлив от БСП и поглед към „президентската инициатива“

Миков определи като знак за процесите вляво факта, че коалиционни партньори се отдръпват от формацията около БСП. Той даде пример с информация, че БЗНС „Стамболийски“ заявява подкрепа за „президентската инициатива“, и допусна, че и други напуснали партньори може да потърсят участие в новия проект.

„Когато се появява нова политическа сила, мераклиите от други партии се насочват към новото“, каза той.

„Не е опасност – случва се. Приключване на 130-годишна история“

На въпрос дали проектът на Радев може да „заличи“ БСП и да я свали под 4%, Миков отговори: „Не става въпрос за опасност, става въпрос за нещо, което се реализира пред очите ни. Става въпрос за приключване на една 130-годишна история на БСП.“

Миков добави, че според него ръководството на партията няма усещане за настроенията по места и не води разговор за отношенията с бъдещия политически субект – нещо, което според него разколебава социалистите в период на номинации и конгресна подготовка.

Според него, ако БСП търси спасение, трябва ясна позиция и нормален разговор с Радев – не като президент, а като бъдещ партиен лидер. И предупреди, че темата за партньорство има смисъл само ако БСП прескочи 4% бариера.

Зафиров и конгресът: „Въпрос на чест и достойнство“

По повод отказа на Атанас Зафиров да подаде оставка заедно с изпълнителното бюро Миков заяви, че конгресът трябва да избере нов председател, а не само да се обсъжда персонално настоящият лидер: „Цялото ръководство трябва да осъзнае собствения си принос и отговорност. Въпрос на чест и достойнство е.“

Той добави, че е „по-опасно да не влезеш в парламента“, отколкото да отидеш на избори с ново ръководство.

Като бивш вътрешен министър Миков коментира и ролята на МВР в изборния процес. По думите му е грешка цялата отговорност да се „прехвърля“ върху министъра на вътрешните работи: „Значи да признаем, че ние сме държава, в която МВР прави изборите. Абсурд е за една държава, претендираща да е демократична.“

Той подчерта значението на ЦИК, партиите и секционните комисии, както и че честността не зависи само от технологията на гласуване.

Миков определи като преекспониран спора за изборните правила и добави, че честността зависи от политическото поведение: „Само сменяме изборните правила и всеки път констатираме, че изборите са нечестни. Трябва да се промени манталитетът на партиите“, каза Миков.