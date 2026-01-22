IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Протест пред ВСС иска оставката на Борислав Сарафов СНИМКИ

В района има засилено полицейско присъствие

22.01.2026 | 09:47 ч. Обновена: 22.01.2026 | 10:39 ч. 16

Граждани, организирани от инициативата „Правосъдие за всеки“ излязоха на протест пред сградата на Висшия съдебен съвет в столицата тази сутрин, като основното им искане е за оставка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Днес в сградата се провежда първото задание на Съвета за тази година.

Протестиращите настояха за смяна на "незаконния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Боби Сарафов", и обявиха, че ако им бъде отказано изслушване, ще проведат открито заседание отвън и ще приемат "гражданско решение" в съответствие с Конституцията и Закона за съдебната власт.

Събралите се скандираха "Сарафов вън", в района има засилено полицейско присъствие. 

