Надежда Йорданова: Невъзможни са честни избори с прокуратурата на Сарафов

Опитваме се да се направи всичко възможно следващите избори да са честни. На следващите избори хората да излязат спокойно и уверено, че техният глас ще бъде отчетен такъв какъвто е, а няма да е преправен, скъсан, заметен, унищожен“, каза Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

Тя подчерта, че гласуването с машини е най-сигурният начин всеки вот да бъде отчетен правилно: "Последните данни сочат, че над 50%, близо 60% от хората предпочитат машините“.

Пред БНТ тя подчерта, че проблемът със злоупотребата с вота са изключително важен проблем.

Според Йорданова липсата на ефективна работа на прокуратурата прави „честни избори с прокуратура, водена от Сарафов, невъзможни“. Тя критикува забавянето на обвинителни актове по изборни нарушения.

Превантивната роля на прокуратурата в изборния процес е критично важна и тя липсва – затова липсва и справедливост, защото не се носи отговорност. Фокусирани сме върху честни избори без главен прокурор на Пеевски, каза Йорданова.

Тя е категорична, че точно преди избори не е коректно да се променя изборното законодателство. Обясни, че за въвеждане на нова технология е необходим и период за тестване.

„Ние настояваме да се върнат правилата, които България е прилагала по време на три поредни избора, а именно 100% машинен вот, като машините възстановят собствените си функции, да може да се гласува, те да броят гласовете и да отпечатват машините.“

Според нея управляващите са се обединили около въвеждането на друг тип машини.

По думите й в секциите под 350 избиратели не може да има машини.

„Няма и такава техническа обезпеченост. Не случайно предлагаме да се върнем към вече приложени правила, за да омекотим тази нареденост, че не трябва да се променят изборните правила в последния момент. Именно, защото българската изборна администрация ги познава, българските хора ги познават. Няма да е нищо ново, непознато.“

По отношение на служебния кабинет Йорданова заяви:

„Надявам се, следващия кабинет, служебен кабинет да бъде максимално отдалечен от модела Борисов-Пеевски, да не бъде повлиян от Пеевски пред стои да видим и това ще бъде всъщност един от важните въпроси за това дали ще имаме честни избори.“