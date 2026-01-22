Зафиров: Не съм отстъпил нито на сантиметър от обещанията си

„Благодаря за подкрепата, която получих от вас на Конгреса. Искам да ви уверя, че не съм отстъпил нито на сантиметър от това, което ви обещах тогава“. Това заяви вицепремиерът в оставка и председател на Националния съвет (НС) на БСП и „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров на среща с членове и симпатизанти на левицата в Хасково, съобщиха от пресцентъра на БСП.

Зафиров припомни, че един от поетите ангажименти е бил да се положат всички усилия за спасяването на партията. „Намирахме се в много тежко състояние – организационно, финансово с огромни милионни задължения. Имаше риск да загубим всичката наша собственост, която беше ипотекирана в банки заради огромни кредити, задължения към НАП и други институции“, посочи той, цитиран в съобщението.

По думите му, никой не е виждал БСП като партньор. Зафиров посочи и упоритостта партията да е във вечна опозиция, довела я до пета политическа сила и до загуба на близо милион избиратели, се посочва в съобщението.

„Последната година БСП показа самочувствие, че може да управлява, да излъчи кадри за най-важните постове в държавата – председател на Народното събрание, вицепремиер, възлови министри, председатели на парламентарни комисии, членове на регулаторни органи“, каза той.

По думите му е постигнато много в управлението – спасени са близо 5 млрд. по Плана за възстановяване и устойчивост, повишени са доходите на много граждани, в инфраструктурата на страната са пуснати проекти, включително и магистрала „Струма”, които са били забавени с години.

Зафиров подчерта, че всички решения, които са взети за участие в това управление, са колективни – потвърдени веднъж от Националния съвет и втори път от Конгреса на партията.

Заместник-председателят на БСП Калоян Паргов заяви, че левицата има пред себе си три пътя. „Първият е всеки сам да се оправя в тази ситуация, както може. Вторият е да отидем на Конгрес със съзнанието, че ще се разделим допълнително, точно преди изборите и ще влошим ситуацията, в която се намираме. Третият е да осъзнаем политическия капитал, с който разполагаме – историята на БСП, лявата коалиция, която имаме и обединението около Илияна Йотова, която предстои да оглави президентската институция. Само обединени можем да преодолеем непреодолимите на пръв поглед препятствия, пред които сме изправени”, каза той.

Всяко следващо управление ще се нуждае от нова визия, изработена в съвместност, заяви Атанас Зафиров в публикация във Фейсбук миналата седмица. Според него идват избори, които се превърнаха в нормалност, а после – ново търсене на стабилно управление, което, уви, пък се превърна в нещо ненормално.