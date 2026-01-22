"Да, България" гневна от влизането на България в "Съвета за мир": Станахме троянски кон

От "Да, България" отправиха остра критика срещу решението на премиера в оставка Росен Желязков да подпише документ, с който присъединява страната ни към Съвета за мира, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп.

На брифинг в партийната си централа съпредседателите на формцията Ивайло Мирчев и Божидар Божанов и юристът Атанас Славов обясниха, че новата организация цели да обезмсили и дублира механизма на ООН. Подписването от Желязков противоречи и на нашата конституция.

"Според конституцията, ако България се присъединява към международна организация, това става след вземане на решение в Министерския съвет, предварителни консултации и задължително ратифициране на международен договор от парламента. Нито едно от тези неща не се е случило преди премиерът и външният министър да обявят, че се включваме", заяви Славов.

Той напомни, че италианският премиер в отказал да участва заради противор с приципте на тяхната конституция. България дори не поставя въпроса за несоъответствие с конституционните разпоредби, възмути се юристът.

"Днес премиерът в оставка Росен Желязков е присъединил България към съвета за мир на Тръмп. Смятаме, че това е грешно, неадекватно и опасно действие на това правителство, което вече е загубило легитимност да взима решения", каза съпредседателят на „Да, България" Божидар Божанов.

"Това е пробив срещу общата политика на Европейския съюз. Довечера има среща на върха на лидерите на ЕС, където да се обсъди и тази тема. Това, че България се превръща в троянски кон и застава заедно с Орбан – единственият представител на европейска държави там, е много тревожно. Останалите държави са Беларус и такива с тоталитарни режими. България не бива да има място там, особено преди това да бъде обсъдено и да бъде взета обща позиция на ЕС", категоричен е той.

Ивайло Мирчев пък напомни, че лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски е "под тежки снакции от САЩ" (в списъка "Магнитски - б.р.). Българският премиер е отшъл да се снима там, единствените 2 най-бедни държави в ЕС са на този съвет на Тръмп. Президентът Румен Радев не предприе никакъв ход, да не е подозран за ролята на троянски кон, прави го Борисов с неговото правителство по искане на Пеевски. България се превърна в троянски кон в ЕС", заяви съпредседателят на "Да, България"

Божидар Божанов коментира и днешния провал на парламентарното заседание - опозицията блокира кворума заради опита да се гласуват изборните промени. "Има очкаване да се спре с този атентат срещу Изборния кодекс - никакви поправки в последния момент и процедурни измислици", настоя той. "Да, България" ще продължат да действат като днес, ако точката отново бъде предложена в дневния ред. Ще продължим с всички парламентарни средства да спираме въвеждането на скенерите, чиято цел е да има 100 % хартиен вот, закани се той.