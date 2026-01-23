ИТН за липсата на кворум и промени в ИК: Думата на ПП-ДБ не струва нищо

“Кворумът беше провален и промени в Изборния кодекс не се случиха, което означава, че на следващите избори ще гледаме всичко онова, което се случваше в секционните комисии на последните избори - надписване, унищожаване, драскане на бюлетини, невалидни бюлетини, пренаписване на протоколи, съмнения за фалшификация на сегашните машини за гласуване”, каза пред журналисти председателят на ИТН Тошко Йорданов.

По-рано на три пъти НС не успя да събере необходимия кворум и беше разпуснат.

Според Йорданов ИТН е направила всичко възможно да има честни избори.

“Ние не сме правили нито унищожаване на бюлетини в секционни комисии, нито фалшифициране на протоколи, нито каквото и да е било в изборния процес. Винаги сме се движили от това изборите да са честни, защото ако гражданите имат усещането, че изборите не са честни, то обезмисля до голяма степен самите избори”, обясни Йорданов.

“Думата на ПП-ДБ не струва нищо, това са измамници, които демонстрират желание за демокрация, но единственото им желание е за лична власт, лични облаги и не им пука нито за държавата, нито за гражданите”, каза още председателят на партията.

“Ако гражданите имат усещането, че изборите не са честни, това обезсмисля самите избори. Направихме всичко възможно, а грозно беше в залата на Народното събрание, че ПП-ДБ се врътнаха по техен начин”, каза още Йорданов.