Ако не платим $1 млрд., сме членове на Съвета за мир само 3 години

Вчера страната ни изненадващо стана едва втората европейска държава, която се присъедини към "Съвета за мир" на Доналд Тръмп. Правителството не беше обявило предварително намеренията си, а след церемонията, на която премиерът в оставка Росен Желязков положи подписа си върху Хартата, самият той обясни, че участието на България е доброволно.

Той отбеляза, че няма да платим 1 млрд. долара, както някои от останалите страни, за да се включим в съюза. Хартата му обаче предполага, че това ще ни направи членове на "Съвета за мир" само за 3 години. Ако през този период не платим 1 млрд., вече няма да сме част от обкръжението на Тръмп.

Освен България - Унгария е другата страна, членка на ЕС, която се е включила в "Съвета за мир".

Ето какво гласи пълната Харта:

ХАРТА НА СЪВЕТА ЗА МИР

ПРЕАМБЮЛ

Декларирайки, че трайният мир изисква прагматична преценка, разумни решения и смелост да се отклоним от подходи и институции, които твърде често са се проваляли;

Признавайки, че траен мир се установява, когато хората имат възможност да поемат отговорност за своето бъдеще;

Потвърждавайки, че само устойчиво, ориентирано към резултати партньорство, основано на споделени тежести и ангажименти, може да гарантира мир в места, където той отдавна се оказва неуловим;

Изразявайки съжаление, че твърде много подходи към изграждането на мир насърчават постоянна зависимост и институционализират кризата, вместо да водят хората отвъд нея;

Подчертавайки необходимостта от по-гъвкав и ефективен международен орган за изграждане на мир;

Решени да съберат коалиция от държави, които са готови да се ангажират с практическо сътрудничество и ефективни действия, водени от преценка и почитащи справедливостта, страните приемат настоящата Харта на Съвета за мир.

Член 1: Мисия

ГЛАВА I – ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ

Съветът за мир е международна организация, която се стреми да насърчава стабилността, да възстановява надеждното и законно управление и да осигурява траен мир в райони, засегнати или заплашени от конфликти. Съветът за мир ще изпълнява такива функции за изграждане на мир в съответствие с международното право и както може да бъде одобрено в съответствие с настоящата Харта, включително разработването и разпространението на най-добри практики, които могат да бъдат приложени от всички нации и общности, търсещи мир.

ГЛАВА II

ЧЛЕНСТВО

Член 2.1: Държави-членки

Членството в Съвета за мир е ограничено до държави, поканени да участват от председателя, и започва след уведомление, че държавата е дала съгласието си да се обвърже с настоящия устав, в съответствие с глава XI.

Член 2.2: Отговорности на държавите-членки

(а) Всяка държава-членка се представлява в Съвета за мир от своя държавен глава или правителство.

(б) Всяка държава-членка подкрепя и съдейства на дейността на Съвета за мир в съответствие с правомощията на съответните си вътрешни правни органи. Нищо в настоящата харта не може да се тълкува като предоставяне на юрисдикция на Съвета за мир на територията на държавите-членки или като изискване държавите-членки да участват в конкретна мисия за изграждане на мир без тяхното съгласие.

(в) Всяка държава-членка има мандат от не повече от три години от влизането в сила на настоящата харта, който може да бъде подновен от председателя. Тригодишният мандат не се прилага за държави-членки, които предоставят над 1 000 000 000 щатски долара в брой на Съвета за мир през първата година от влизането в сила на хартата.

Член 2.3: Прекратяване на членството

Членството се прекратява при настъпване на едно от следните събития:

(i) изтичане на тригодишния мандат, при спазване на член 2.2, буква в) и подновяване от председателя;

(ii) оттегляне, в съответствие с член 2.4;

(iii) решение за отстраняване от председателя, при вето от две трети от държавите-членки;

(iv) разпускане на Съвета за мир съгласно глава X. Държава-членка, чието членство е прекратено, престава да бъде страна по Хартата, но такава държава може да бъде поканена отново да стане държава-членка в съответствие с член 2.1.

Член 2.4: Оттегляне

Всяка държава-членка може да се оттегли от Съвета за мир с незабавен ефект, като подаде писмено уведомление до председателя.

ГЛАВА III – УПРАВЛЕНИЕ

Член 3.1: Съветът за мир

(а) Съветът за мир се състои от държавите-членки.

(б) Съветът за мир гласува по всички предложения от дневния си ред, включително по отношение на годишните бюджети, създаването на дъщерни структури, назначаването на висши изпълнителни длъжностни лица и важни политически решения, като одобряването на международни споразумения и предприемането на нови инициативи за изграждане на мир.

(в) Съветът за мир свиква гласувания най-малко веднъж годишно, както и в допълнителни моменти и на места, които председателят счете за подходящи. Дневният ред на тези заседания се определя от Изпълнителния съвет, след уведомление и коментари от държавите-членки и одобрение от председателя.

(г) Всяка държава-членка има един глас в Съвета за мир.

(д) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите и гласуващи държави-членки, при условие че са одобрени от председателя, който може да гласува в качеството си на председател в случай на равен брой гласове.

(е) Съветът за мир провежда и редовни заседания без право на глас с Изпълнителния съвет, на които държавите-членки могат да представят препоръки и насоки във връзка с дейността на Изпълнителния съвет, а Изпълнителният съвет докладва на Съвета за мир за дейността и решенията на Изпълнителния съвет. Такива заседания се свикват най-малко веднъж на тримесечие, като времето и мястото на тези заседания се определят от главния изпълнителен директор на Изпълнителния съвет.

(ж) Държавите-членки могат да изберат да бъдат представлявани от заместник-високопоставен служител на всички заседания, при условие че това бъде одобрено от председателя.

(з) Председателят може да отправя покани към съответните регионални организации за икономическа интеграция да участват в работата на Съвета за мир при условия, които счита за подходящи.

Член 3.2: Председател

(а) Доналд Тръмп ще бъде първият председател на Съвета за мир и ще бъде първият представител на Съединените американски щати, при спазване само на разпоредбите на глава III.

(б) Председателят има изключителното право да създава, променя или разпуска дъщерни структури, ако това е необходимо или целесъобразно за изпълнението на мисията на Съвета за мир.

Член 3.3: Наследство и заместване

Председателят по всяко време назначава наследник за ролята на председател. Заместването на председателя може да се осъществи само след доброволно подадена оставка или в резултат на неспособност, определена с единодушно гласуване на Изпълнителния съвет, като в този момент назначеният от председателя наследник незабавно поема позицията на председател и всички свързани с нея задължения и правомощия.

Член 3.4: Подкомитети

Председателят може да създава подкомитети, ако е необходимо или целесъобразно, и определя мандата, структурата и правилата за управление на всеки такъв подкомитет.

ГЛАВА IV – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 4.1: Състав и представителство на Изпълнителния съвет

(а) Изпълнителният съвет се избира от председателя и се състои от лидери с глобален авторитет.

(б) Членовете на Изпълнителния съвет имат мандат от две години, като могат да бъдат отстранени от председателя и да бъдат преизбирани по негова преценка.

(в) Изпълнителният съвет се ръководи от главен изпълнителен директор, номиниран от председателя и утвърден с мнозинство от гласовете на Изпълнителния съвет.

(г) Главният изпълнителен директор свиква Изпълнителния съвет на всеки две седмици през първите три месеца след неговото създаване и след това на месечна база, като се свикват допълнителни заседания, когато главният изпълнителен директор счете за целесъобразно.

(д) Решенията на Изпълнителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите и гласуващи членове, включително главният изпълнителен директор. Такива решения влизат в сила незабавно, като председателят може да наложи вето по всяко време след това.

(е) Изпълнителният съвет определя своя процедурен правилник.

Член 4.2: Мандат на Изпълнителния съвет

Изпълнителният съвет:

(а) упражнява необходимите и подходящи правомощия за изпълнение на мисията на Съвета за мир в съответствие с настоящия устав;

(б) докладва на Съвета за мир за своите дейности и решения на тримесечна база в съответствие с член 3.1(е) и при допълнителни случаи, определени от председателя.

Член 5.1: Разходи

ГЛАВА V – ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Финансирането на разходите на Съвета за мир се осъществява чрез доброволни средства от държавите-членки, други държави, организации или други източници.

Член 5.2: Сметки

Съветът за мир може да разреши откриването на сметки, необходими за изпълнението на неговата мисия. Изпълнителният съвет разрешава въвеждането на контролни и надзорни механизми по отношение на бюджетите, финансовите сметки и разходите, ако това е необходимо или целесъобразно за осигуряване на тяхната цялост.

ГЛАВА VI ПРАВЕН СТАТУТ

Член 6

(а) Съветът за мир и неговите подчинени структури притежават международна правосубектност. Те разполагат с правната правоспособност, необходима за изпълнението на мисията им (включително, но не само, правоспособност да сключват договори, да придобиват и разполагат с недвижимо и движимо имущество, да завеждат съдебни дела, да откриват банкови сметки, да получават и изплащат частни и публични средства и да наемат персонал).

(б) Съветът за мир осигурява предоставянето на привилегиите и имунитетите, необходими за упражняването на функциите на Съвета за мир и неговите подчинени структури и персонал, които се установяват в споразумения с държавите, в които Съветът за мир и неговите подчинени структури осъществяват дейност, или чрез други мерки, които могат да бъдат предприети от тези държави в съответствие с техните вътрешни правни изисквания. Съветът може да делегира правомощия за договаряне и сключване на такива споразумения или договорености на определени длъжностни лица в рамките на Съвета за мир и/или неговите подразделения.

Член 7

ГЛАВА VII – ТЪЛКУВАНЕ И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Вътрешни спорове между членовете, структурите и персонала на Съвета за мир по въпроси, свързани със Съвета за мир, следва да се разрешават чрез приятелско сътрудничество, в съответствие с организационните правомощия, установени в Устава, и за тази цел председателят е крайната инстанция по отношение на значението, тълкуването и прилагането на настоящия Устав.

ГЛАВА VIII – ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВА

Член 8

Изменения в Устава могат да бъдат предложени от Изпълнителния съвет или от най-малко една трета от държавите-членки на Съвета за мир, действащи съвместно. Предложените изменения се разпращат на всички държави-членки най-малко тридесет (30) дни преди гласуването им. Такива изменения се приемат след одобрение с мнозинство от две трети от Съвета за мир и потвърждение от председателя. Измененията в глави II, III, IV, V, VIII и X изискват единодушно одобрение от Съвета за мир и потвърждение от председателя. При изпълнение на съответните изисквания измененията влизат в сила на датата, посочена в резолюцията за изменението, или незабавно, ако не е посочена дата.

Член 9

ГЛАВА IX – РЕЗОЛЮЦИИ ИЛИ ДРУГИ ДИРЕКТИВИ

Председателят, действащ от името на Съвета за мир, е упълномощен да приема решения или други директиви, в съответствие с настоящия устав, за изпълнение на мисията на Съвета за мир.

ГЛАВА X – СРОК, РАЗПУСКАНЕ И ПРЕХОД

Член 10.1: Срок

Съветът за мир продължава да съществува до разпускането му в съответствие с настоящата глава, като в този момент настоящият устав също се прекратява.

Член 10.2: Условия за разпускане

Съветът за мир се разпуска в момент, когато председателят счете за необходимо или подходящо, или в края на всяка нечетна календарна година, освен ако не бъде подновен от председателя не по-късно от 21 ноември на същата нечетна календарна година. Изпълнителният съвет определя правилата и процедурите за уреждане на всички активи, пасиви и задължения при разпускане.

ГЛАВА XI – ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Член 11.1: Влизане в сила и временно прилагане

(а) Настоящият устав влиза в сила след изразяване на съгласие за обвързване от три държави.

(б) Държавите, които трябва да ратифицират, приемат или одобрят настоящия устав чрез вътрешни процедури, се съгласяват да прилагат временно разпоредбите на настоящия устав, освен ако тези държави не са информирали председателя в момента на подписването, че не са в състояние да го направят. Държавите, които не прилагат временно настоящия устав, могат да участват като членове без право на глас в заседанията на Съвета за мир до ратифицирането, приемането или одобряването на устава в съответствие с техните вътрешни правни изисквания, при условие че това бъде одобрено от председателя.

Член 11.2: Депозитар

Оригиналният текст на настоящата харта и всички изменения към нея се депозират в Съединените американски щати, които с настоящото се определят за депозитар на настоящата харта. Депозитарът незабавно предоставя заверено копие от оригиналния текст на настоящата харта и всички изменения или допълнителни протоколи към нея на всички подписали настоящата харта.

ГЛАВА XII РЕЗЕРВИ

Член 12

Не могат да се правят резерви по настоящия устав.

ГЛАВА XIII – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13.1: Официален език

Официалният език на Съвета за мир е английски.

Член 13.2: Седалище

Съветът за мир и неговите подразделения могат, в съответствие с устава, да създадат седалище и местни офиси. Съветът за мир ще договори споразумение за седалището и споразумения, уреждащи представителствата на място, с приемащата държава или държави, ако е необходимо.

Член 13.3: Печат

Съветът за мир ще има официален печат, който се одобрява от председателя.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните, надлежно упълномощени, подписаха настоящата харта.