Проф. Друмева: Президентската институция е непрекъсваема, клетва не е нужна

Всичко се случва по силата на Конституцията, добави експертът

23.01.2026 | 15:30 ч. 3
БГНЕС

След единодушно решение на Конституционния съд Румен Радев вече не е президент на България. Президентската институция обаче е непрекъсваема, което автоматично означава, че Илияна Йотова вече е президент и няма нужда да полага клетва.

"Нито миг без държавен глава”, коментира пред БНР проф. Емилия Друмева, бивш конституционен съдия и бивш правен секретар на президента Радев.

"Полагане на клетва би нарушило непрекъсваемостта и би нарушило Конституцията. И самото Конституция не предвижда участие на Народното събрание, пред което да се полага клетва, в тази хипотеза. Всичко се случва по силата на Конституцията”, обясни експерта и уточни, че до края на мандата Йотова остава без вицепрезидент.

Според проф. Друмева още следващата седмица могат да започнат консултациите на президента за съставяне на служебно правителство.

Съвета за мир

Професорът коментира и казуса с подписания от премиера в оставка Росен Желязков документ за включване на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп.

"Това, което днес е заявено, за питане на КС дали сключването нарушава основни положения на Конституцията, е конструкция, изрично предвидена в нашата Конституция и в досегашната практика такива случаи е имало и КС се е произнасял. Това произнасяне трябва да се извърши преди ратификацията на документа в парламента. За такъв международен договор несъмнено ратификация е необходима, Конституцията го предвижда”, обясни проф. Друмева.

 

