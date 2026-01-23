Десислава Радева: Свобода! Приключих!

"I am done!".
Това написа Десислава Радева, съпругата на вече бившия президент Румен Радев, в профила си във Facebook няколко часа преди Радев окончателно да излезе от Президентството.
Краткото послание е подкрепено с песента "Freedom" на кънтри певеца Cain Walker.
Днес в 16.00 часа Румен Радев напусна през парадния вход на президентството и заяви: "Днес бе последният ми ден като президент и първия ден като гражданин".
Очаква се той да се включи активно в политическия живот и да основе собствена партия, с която да се яви на предсрочните избори.
