Десислава Радева: Свобода! Приключих!

Посланието беше публикувано в профила й във Facebook

23.01.2026 | 18:20 ч. 45
"I am done!".

Това написа Десислава Радева, съпругата на вече бившия президент Румен Радев, в профила си във Facebook няколко часа преди Радев окончателно да излезе от Президентството.

Краткото послание е подкрепено с песента "Freedom" на кънтри певеца Cain Walker.

Днес в 16.00 часа Румен Радев напусна през парадния вход на президентството и заяви: "Днес бе последният ми ден като президент и първия ден като гражданин".

Очаква се той да се включи активно в политическия живот и да основе собствена партия, с която да се яви на предсрочните избори.

 

 

 

