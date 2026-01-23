Бъчварова: "Възраждане" и БСП ще бъдат силно засегнати от проекта на Радев

"Уникално събитие. Действащ президент предпочита да напусне поста и да влезе в политическа битка. Големият въпрос е дали това ще промени политическата картина. Не само за електоралното разпределение, но и за това дали политиката у нас ще се прави по нов начин", коментира бившият вицепремиер и вътрешен министър Румяна Бъчварова в предаването "Денят ON AIR".

Според нея

няма да му бъде лесно на досегашния президент Радев.

"От утре той няма институционално качество. Той все още не е лидер на партия, няма позиция. Дори и да основе партия, преди такава структура да е минала през избори, тя не е достатъчно политически легитимна. Изисква се търпение, доста жертви, които трябва да се направят. Това е проект на политическото инженерство", каза Бъчварова пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ след протестите се е усетило отслабването на влиянието на ГЕРБ и ако това беше продължило, щеше да бъде зле за партията.

"Беше добър ход за Борисов да подаде оставка. Електоратът на ГЕРБ е достатъчно устойчив, защото през поредицата от избори се установи практика на поведение, на провеждане на кампании, на политическо присъствие, което в момента само се възпроизвежда. ГЕРБ има най-широкия твърд електорат. Той се отличава с това, че не е склонен да минава към нови партии", анализира бившият вицепремиер.

"Много силно ще бъде засегната подкрепата за "Възраждане", за БСП и в зависимост от избирателната активност ще видим какво ще стане със сегашните по-малки партии, които се появиха преди последните избори. Възможни са изненади. Има и друг въпрос - дали партията на Радев ще бъде от класически тип, или от по-новия тип. Българските партии в момента, с изключение на големите - ГЕРБ и БСП, нямат вътрешнопартиен живот", обобщи Бъчварова.

На изборите лицата ще бъдат много важни, категорична е тя.

"Те ще бъдат част от общата физиономия на партията. Ще бъдат важни принципни и идейни въпроси, на които трябва да бъде отговорено. Въпрос е и за кадрите, предизвикателство е. Партньорството е задължително при коалиция", допълни гостът.

Бъчварова е на мнение, че без здрави партии с пълноценен политически живот не може да се постигнат добри резултати.

"Трябва да се следи, за да може да се отговори как ще бъде финансирана партията на досегашния президент. Много зависи и от кампанията и какъв тон ще бъде зададен. Няма лошо в това да има преговори, постигане на споразумения за съвместна дейност, но това ще стане след изборите", заяви бившият вицепремиер, като подчерта, че не е важно само кой ще вътрешният министър, за да бъдат изборите честни и прозрачни, а и външният.