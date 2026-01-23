IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Явор Гечев се включва в новия политически проект на Радев

Цялото интервю може да гледате утре в предаването "Брюксел 1" от 17:30 по Bulgaria ON AIR

23.01.2026 | 19:26 ч. 14
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

Явор Гечев, който беше съветник на Румен Радев, също реши да напусне президентството и ще участва в новия политически проект на Радев. 

Това обяви Гечев за първи път в студиото на "Брюксел 1".

"Никога не съм крил пристрастията си и доверието си към г-н Радев. Впускам се в това премеждие за държавата. Надявам се на нови политики, които са базирани на националния интерес", заяви той за Bulgaria ON AIR.

Гечев очаква всичко случващо се да е за добро. А от обиколките си из страната ни е останал с впечатление, че Румен Радев се радва на изключително доверие.

"Той ясно осъзнава, че това е ангажимент. Това го накара да развали комфорта си и да отиде на политическия терен и избори. Той можеше да си изкара мирно мандата, просто Радев не е такъв. В него има дух на старите генерали", изтъкна още Гечев.

Цялото интервю на Милена Милотинова може да гледате утре в предаването "Брюксел 1" от 17:30 часа по Bulgaria ON AIR.

