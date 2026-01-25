Напрежение пред “Кроношпан" във Велико Търново, пломбираха завода

В присъствието на полиция Регионалната екологична инспекция сложи пломби и спря линията за плочи от дървесни частици в завода на "Кроношпан" във Велико Търново, съобщава БНР.

Това породи напрежение и два часа екологичните инспектори, заедно с управителите на компанията, бяха пред портала на предприятието.

Преди еколозите да влязат в завода, линията за ПДЧ беше спряна.

Пломбирането е в резултат на принудителната административна мярка, която наложи директорът на екологичната инспекция във Велико Търново, заради незаконното изпускане на миризми от завода.

Заповедта беше обявена за незаконосъобразна от Бургаския административен съд, предстои обжалване пред Върховния административен съд.

От ръководството на “Кроношпан” заявиха, че ще обжалват решението.