IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 39

Напрежение пред “Кроношпан" във Велико Търново, пломбираха завода

На място има и полиция

25.01.2026 | 14:26 ч. 18
БГНЕС

БГНЕС

В присъствието на полиция Регионалната екологична инспекция сложи пломби и спря линията за плочи от дървесни частици в завода на "Кроношпан" във Велико Търново, съобщава БНР.

Това породи напрежение и два часа екологичните инспектори, заедно с управителите на компанията, бяха пред портала на предприятието.

Преди еколозите да влязат в завода, линията за ПДЧ беше спряна.

Свързани статии

Пломбирането е в резултат на принудителната административна мярка, която наложи директорът на екологичната инспекция във Велико Търново, заради незаконното изпускане на миризми от завода.

Заповедта беше обявена за незаконосъобразна от Бургаския административен съд, предстои обжалване пред Върховния административен съд.

От ръководството на “Кроношпан” заявиха, че ще обжалват решението.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кроношпан Велико Търново пломбиране РИОСВ обжалване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem