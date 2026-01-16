„Кроношпан“ ще обжалва решението за спиране на част от производството му

Дървопреработвателното предприятие „Кроношпан“ във Велико Търново ще обжалва решението за спиране на част от дейността си, което беше наложено от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в старата столица. Това съобщи на брифинг търговският директор и управител на завода Николай Банков.

С издадената вчера заповед от РИОСВ в града е наложена принудителна административна мярка за спиране на производствената дейност на линия за производство на плочи от дървесни частици на площадката на дружеството в града, припомни Банков. Според него мярката е необоснована и незаконосъобразна, тъй като в хода на извършените проверки не са установени обективни, измерими и доказани превишения на нормативно допустимите емисии. Няма и реални нарушения, които да обосновават налагането на най-тежката възможна санкция, а именно спиране на производства.

Свързани статии РИОСВ спря ПДЧ производството на ''Кроношпан"

По думите на Банков, самата заповед и приложения към нея констативен протокол се основават на субективния фактор органолептичен метод възприятие за миризма и визуално възприятие за мъгла. Не са предоставени данни за инструментални измервания, за превишаване на определени лимити, за лабораторни анализи или доказателства за такива отклонения.

Банков припомни, че „Кроношпан“ притежава комплексно разрешително от 2018 г., като осъществява дейността си така, че да отговаря на българското и европейското законодателство, както и на най-добрите налични техники в бранша. Считаме, че направената връзка между наличието на миризми и твърдяното неизпълнение на условие от комплексното разрешително не е подкрепено безусловно с доказателства и наложената принудителна мярка за спиране на производствена линия плочи от дървесни частици (ПДЧ) е несъразмерна, добави той.

Към момента се спира само линията за ПДЧ, но тя е пряко свързана с други линии, които добавят стойност върху основната продукция, поясни Банков. Това за предприятието има огромен негативен икономически ефект, свързан с преустановяване на половината от работата на завода.

Търговският директор припомни, че дружеството е предприело редица доброволни и допълнителни мерки, който бяха обявени публично. Работи се в посока да се търси дългосрочно решение на проблемите.

Според Банков наложената мярка е непропорционална и затова „Кроношпан“ ще обжалва заповедта по съдебен ред. Това ще се случи възможно най-скоро. По всякакъв начин ще бъдат предприети стъпки срещу това да се уронва имиджа на компанията, да се спира производството и хора да загубят работата си, заяви той.

В предприятието във Велико Търново директно са заети около 300 човека, като тази мярка пряко ще даде отражение върху 170 пряко наети работници, които ще трябва да бъдат изпратени по домовете си, съобщи Банков. Това ще се отрази и на над 130 души, индиректно заети с поръчки на завода.

Годишният оборот, свързан с тази основна линия за ПДЧ, е над 100 млн. евро - приходи на държавата и свързаните с тях допълнителни плащания към фиска. Част от тази продукция е с висока добавена стойност и се реализира в България, а над 70 процента от нея се изнася, което е в интерес на страната, коментира Банков.

Предстои в срок от 24 часа да бъде изготвен план за поетапно спиране на денонощното непрекъснато производство. То трябва да се случи безопасно от екологична и здравословна гледна точка, без това да създава щети в направените инвестиции. Във Велико Търново те са над 300 млн. евро, подчерта търговският директор. Засега „Кроношпан“ не спира напълно, защото останалите линии в завода ще продължат да работят, добави той.